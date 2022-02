„Immer ein guter Zeitpunkt“

„Es ist immer der richtige Zeitpunkt, um mit Aktien-Investments zu beginnen“, befindet Helmut Nuspl, Leiter des Linzer Standorts der im Jahr 1833 gegründeten Schoellerbank.

Denn wenn man sich mit der Materie beschäftige, käme man drauf, dass viele Vorurteile gar nicht stimmen. Dabei sei der Kapitalmarkt ein „inhärenter Bestandteil der Gesellschaft und Wirtschaft“ und Ängsten – etwa in Bezug auf Kursverluste – könnte man sehr gut mit Wissen begegnen.

„Dann wird daraus Respekt in Bezug auf die Finanzmärkte, deren Möglichkeiten und Herausforderungen“, schildert der langjährige Experte.

Arbeitsplatzsicherheit

Das geldpolitische Grundmuster wandle sich derzeit von einem deflationären in ein inflationäres Umfeld. Das gäbe den Unternehmen die Möglichkeit, Preiserhöhungen zu realisieren.

Das hieße allerdings nicht, dass dies für die Konsumenten schlecht sei. „Denn wenn die Unternehmen höhere Gewinne und Margen erzielen, bedeutet das gleichzeitig mehr Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt sowie eine höhere Arbeitsplatzsicherheit für die Menschen“, sagt der Fachmann.

Und in welche Titel soll man jetzt investieren und wie viel? Das ließe sich nicht pauschal beantworten, wichtig sei jedoch laut Nuspl, die Beratung von Profis in Anspruch zu nehmen – und sich nicht bei jeder Kursschwankung aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Bei der Schoellerbank – am Standort Linz sind 14 Personen beschäftigt – habe es in der Geschichte der Vermögensverwaltung noch nie einen Totalausfall im Portfolio gegeben.

Wer sich für den Kauf von hochqualitativen Aktien entscheide, könne dies ruhigen Gewissens tun – „und gerne auch die Aktien für ein paar Jahre ins Depot legen und nichts tun. Denn Hin und Her macht die Taschen leer“, zitiert Nuspl eine beliebte Börsenweisheit.

Viele börsennotierte Unternehmen seien schon seit Jahrzehnten erfolgreich unterwegs und hätten zahlreichen Krisen – Kriege, Pandemien, Kursverluste, Rezessionen – getrotzt. Die große und wichtige Arbeit im Aktiengeschäft sei daher, die Analyse der Unternehmen: „Wie sieht die Dividendenpolitik aus? Wie ist das Management aufgestellt? Wie ist es um die Kapitaldecke bestellt? Welche langfristigen Wettbewerbsvorteile hat das Unternehmen?“, nennt Nuspl Beispiele.

Kaum Zinssteigerungen

Klar sei jedenfalls auch, dass nicht der Notgroschen für Aktien-Investments herhalten dürfe und in Bezug auf Kursschwankungen und Unabwägbarkeiten an den Finanzmärkten relativiert Nuspl ebenfalls: „Die Börsen übertreiben bei ihren Kursschwankungen nur am Ende einer Euphorie- und Panik-Phase. Dazwischen bilden die Finanzmärkte das Geschehen in der Wirtschaft gut ab. Und wenn man sich für das klassische Sparbuch entscheidet ist die derzeit größte Sicherheit aufgrund der Zinslage, dass man wegen der Inflation einen Vermögens- und Kaufkraftverlust hinnehmen muss.“ Und Stichwort Zinsen: Diese werden auf Sicht gesehen kaum ansteigen. „Bis wir in Europa Zinsniveaus von drei, vier, fünf Prozent sehen werden, wird es noch Jahre dauern“, so Nuspl.

Von Oliver Koch