Immer mehr fehlende Wahlzettel

Am Freitag ging man bei der Arbeiterkammer — wie berichtet — noch von knapp 50 Einzelfällen aus, mittlerweile glaubt man aber, dass es sich um mehrere Hundert Fälle handelt, wo bei den zugesendeten Wahlunterlagen der Wahlzettel fehlt.

Eigentlich startet die AK-Wahl in Oberösterreich erst kommende Woche, für alle Mitglieder, die in ihrem Betrieb aber keine Möglichkeit haben, wählen zu gehen, wurden in der vergangenen Woche bereits die Wahlkarten ausgeschickt — landesweit sind dies rund 334.000 Personen. „Auch bei uns im ÖAAB melden sich stündlich weitere Arbeiterkammer-Mitglieder, die Briefwahl-Unterlagen ohne den notwendigen Stimmzettel erhalten haben“, ärgert sich ÖAAB-Landessekretär Wolfgang Brandstätter über die Briefwahl-Panne.

Er fordert die AK auf, nicht nur rasch für volle Aufklärung zu sorgen, sondern auch alle ihre Möglichkeiten zu nutzen, die Menschen zu informieren, wie sie trotzdem ihrem Wahlrecht nachkommen können. „In den letzten Tagen hat man sich hier ja etwas bedeckt gehalten und wertvolle Zeit verstreichen lassen.“ Betroffene können sich per E-Mail (akwahlbuero@akooe.at) oder telefonisch (050/6909-300) melden und bekommen dann einen Stimmzettel am Postweg zugesandt. Eine weitere Möglichkeit wäre der persönliche Weg über die öffentlichen Wahllokale, die ab dem 19. März geöffnet sind (Infos: ooe.arbeiterkammer.at). Bei der AK sieht man den Fehler bei der Druckerei in Kärnten. Der Zettel dürfte von der Druckerei offenbar vergessen worden sein. Betroffen seien bisher einzelne Regionen — etwa rund um Linz.

FPÖ will Wahlreform

Kritik kommt auch von den Freiheitlichen Arbeitnehmern (FA). Für FA-Landesobmann Gerhard Knoll macht diese Wahlkartenpanne außerdem deutlich, dass eine Reform der Arbeiterkammer-Wahl nötig sei. Konkret solle nur an einem Tag österreichweit – wie bei Nationalrats-, Landtags- oder Gemeinderatswahlen – die Stimmabgabe auf den Gemeinden stattfinden. „Das würde das gesamte Wahlsystem in der Arbeiterkammer professioneller machen als dies – auch im Hinblick auf diese Stimmzettel-Panne – derzeit der Fall ist“, betonte Knoll.