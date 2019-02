Immer mehr Gemeinden sagen „Ja“

Mit Ausnahme von Ried und Linz-Land gaben insgesamt 156 Gemeinden in allen Bezirken einem Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband bereits das Jawort: In unterschiedlich großen Verbänden kooperieren Gemeinden nun in den jeweiligen Aufgaben des Standesamts- sowie Staatsbürgerschaftswesens. Hintergrund ist die bereits Anfang 2018 in Kraft getretene „Gemeindefinanzierung NEU“, welche mit dem Regionalisierungsfonds und den darin enthaltenen Bedarfszuweisungsmitteln von bis zu 15 Mio. Euro finanzielle Anreize zur Kooperationen zwischen den Gemeinden beinhaltet. Förderfähig sind regionale bzw. gemeindeübergreifende Projekte, wobei die Höhe der Förderung jeweils von der Finanzkraft der Gemeinden abhängt.

In ganz OÖ entstanden durch Verordnung Standesamtsverbände, die die vielfältigen Aufgaben in den jeweiligen Bereichen für mehrere Gemeinden übernehmen. Der Prozess ist mit den bisherigen 156 Gemeinden jedoch nicht abgeschlossen, laufend entscheiden sich neue Gemeinden dazu, Verbände zu gründen oder bereits bestehenden beizutreten.

Stärkt ländlichen Raum

„Gerade im ländlichen Raum ist der Kooperationsgedanke in der Verwaltung wichtig, um gemeindeübergreifende Maßnahmen mit nachhaltiger Wirkung zum Wohle der Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger zu setzen und zudem beste Servicequalität zu bieten“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer.

OÖ gehe mit der „Gemeindefinanzierung NEU“ ganz bewusst den Weg der Kooperation zwischen Gemeinden ohne Gemeindezusammenlegungen. Durch den Regionalisierungsfonds wurde ein finanzieller Anreiz geschaffen, Leistungen in Zukunft nicht mehr alleine, sondern gemeinsam mit anderen Gemeinden zu erbringen.

Diesen Aspekt hebt auch Landesrat Max Hiegelsberger hervor: „Die Gemeinden als Teil der öffentlichen Verwaltung haben den klaren Auftrag, die öffentlichen Mittel möglichst effizient einzusetzen. Schlussendlich geht es neben dem Bürgerservice aber auch darum, die Arbeitsplatzqualität für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu garantieren. Diese Ziele werden durch die Standesamtsverbände erreicht.“