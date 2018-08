Immer mehr Gründerinnen

Seit 2008 steigt der Frauenanteil bei Unternehmensneugründungen. Im heurigen ersten Halbjahr lag er bereits bei 44,5 Prozent. Frauen zieht es vor allem in die Branchen Direktvertrieb und Persönliche Dienstleistungen, wie aus Zahlen der WKÖ hervorgeht. Seit 2008 ist der Anteil der Gründerinnen um rund vier Prozent gestiegen. Von insgesamt 13.415 gegründeten Einzelunternehmen wurden 5965 von Frauen ins Leben gerufen. Signifikant häufig gründen Frauen im Direktvertrieb (beispielsweise für Tupperware) und als persönliche Dienstleisterinnen (etwa als Beraterin oder Tierbetreuerin). Männer zieht es dagegen vor allem in die Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT. Top-Motiv der Gründerinnen ist die flexible Gestaltung von Arbeits- und Lebenszeit.