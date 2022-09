Immer mehr Suizide in OÖ: Reden hilft auf jeden Fall

„Krisenhilfe OÖ“ bietet Unterstützung rund um die Uhr an

Die Zahl der Suizide steigt: Mit 190 vollzogenen Taten gab es in Oberösterreich in Vorjahr mehr als doppelt so viele Todesopfer als bei Verkehrsunfällen (92). Vor Corona 2019 waren es 172 Fälle.

Mehr als drei Viertel der Suizidtoten sind Männer — gefährdet sind immer öfter ältere (75+), aber auch junge Menschen, weiß man bei der „Krisenhilfe OÖ“, einem Zusammenschluss von pro mente OÖ, EXIT-sozial, Rotem Kreuz, der TelefonSeelsorge OÖ und der Notfallseelsorge.

Bei vielen Kontakten mit Hilfesuchenden schwinge aktuell das Thema Suizidalität mit, sagt deren Leiterin Sonja Hörmanseder. Im ersten Halbjahr 2022 gab es einen 20-prozentigen Anstieg bei Kriseninterventionseinsätzen nach akuter Traumatisierung — häufig nach Suiziden oder Suizidversuchen. Allerdings auch deshalb, weil Hilfe heutzutage eher angenommen wird.

Die Gründe für einen Suizid sind meist komplex, häufig treten mehrere Belastungen gleichzeitig auf. Corona hat sich dabei als Booster entpuppt. „Dadurch sind viele Menschen an ihre Grenzen geraten, dann kamen aktuell noch Krieg und Teuerung dazu“, sagt Hörmanseder. „Vielfach sind die Batterien leer“. Zudem gibt es aktuell Wartelisten bei Beratungs- und Betreuungsangeboten. Die „Krisenhilfe OÖ“ bietet Hilfe rund um die Uhr an — telefonisch oder online, dazu kommen bei Bedarf auch Hausbesuche.

Tabus durchbrechen

Nach wie vor sei das Thema Suizid ein Tabuthema, sagt Hörmanseder. Um das sich auch Mythen ranken. Etwa, bei Verdacht Betroffene nicht darauf ansprechen, weil man sie so erst auf die Idee bringe. Doch das Gegenteil sei der Fall. „Aktiv darüber reden hilft“, so die Expertin. Immerhin sprechen acht von zehn Menschen mit Suizid- gedanken von sich aus darüber oder geben zumindest andere Hinweise auf ihre Situation. Zum Welttag der Suizidprävention am Samstag soll die Problematik sichtbar gemacht werden, sollen die Tabus aufgebrochen werden.

Krisen nicht alleine durchstehen

„Das Leben besteht aus Krisen, man muss sie aber nicht alleine durchstehen“, rät auch Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer Betroffenen, sich Hilfe zu holen. Denn dadurch sei Suizidalität oft abwendbar. „Die Krisenhilfe bietet mehrere Leistungen aus einer Hand an und kann so schnell und unkompliziert unterstützen.“ 2,2 Mio. Euro stellt das Ressort dafür zur Verfügung.