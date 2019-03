Die ehemalige Skirennläuferin Elisabeth „Lizz“ Görgl (38) hat viele Talente. Sie war nicht nur rasend schnell auf den Brettln unterwegs, sie kann auch singen.

Und ab 15. März (20.15 Uhr, ORF eins) wird sich zeigen, ob die Doppelweltmeisterin ihr Rhythmusgefühl in der neuen Staffel von „Dancing Stars“ auch aufs Tanzparkett bringt. Im VOLKSBLATT spricht sie über den Traum vom Tanzen, kleine Blessuren und Dieter Bohlen.

VOLKSBLATT: Haben Sie das Angebot für die ORF-Tanzerei gleich angenommen?

ELISABETH GÖRGL: Ich habe nicht lange überlegt, weil ich gern tanze und mich über die Anfrage irrsinnig gefreut und mich geehrt gefühlt habe. Das ist etwas, das mir Spaß macht und wo ich noch überhaupt keine Erfahrungen habe. Ich war noch nie in einem Tanzkurs.

Haben Sie die Show im Fernsehen verfolgt?

Ja, sicher, zwar nicht jede Sendung, aber immer wieder einmal, vor allem, wenn Mädels oder Kolleginnen dabei waren, die ich von meiner aktiven Zeit als Skifahrerin kenne.

Ist ein Format wie „Dancing Stars“ für Sie ein bisschen die Verwirklichung eines Mädchentraumes?

Es war definitiv immer schon ein Traum von mir. Ich wollte früher Ballett machen, das hat sich aber nie ergeben als Kind.

Sie haben im Vorfeld gesagt: „Ich will rausholen, was in mir drin ist.“ Eine sportliche Kampfansage.

Das habe ich sicher so nicht gesagt. Aber es ist schon etwas Ureigenes von mir, dass ich, wenn ich etwas mache, es so gut wie mir möglich mache. Ich habe Spaß daran, zu trainieren, Bewegung begeistert mich. Mit 30 habe ich zum Beispiel Windsurfen gelernt. Schon am Anfang, wo du ständig ins Wasser fällst, wenn ich es da geschafft habe, auf dem Brettl zu stehen und herumzuschippern, hat mir das Freude bereitet. Dafür habe ich einige kräfteraubende Stunden in Kauf genommen. Thaiboxen habe ich auch schon gemacht oder Riversurfen. Wenn ich etwas sehe, möchte ich schauen, wie ich das koordinativ lösen kann.

Was bringen Sie als Doppel-Weltmeisterin aus dem Spitzensport mit, was Ihnen beim Tanzen helfen könnte?

In erster Linie sehe ich das nicht als Wettkampf, sondern als Riesenprivileg, mich mit einem Profitänzer mit einer Materie auseinanderzusetzen, die sonst so weit weg ist von mir. Dabei kommt man auch an seine Grenzen. Da sind Bewegungsabläufe gefragt, die man noch nie gemacht hat. Ich kann jetzt schon ein Liedl singen vom Muskelkater, den ich überall habe. Das nehme ich aber gern alles in Kauf, weil ich sehr musikaffin bin. Ich liebe es zu singen und mich beim Tanzen zu bewegen.

Und dabei brauchen Sie kein Doping?

Bitte, hören Sie mir mit dem Thema auf. Das ist so schlimm alles zusammen. Natürlich brauche ich kein Doping. Ich trinke regelmäßig Kaffee, wenn ich einen brauche, trinke viel Wasser, versuche, mich gesund zu ernähren, Pausen einzuhalten und gut zu regenerieren. So gesehen unterscheidet es sich vom Spitzensport nicht sehr

Was wird Ihr erster Tanz sein?

Der erste Tanz wird ein Cha Cha Cha sein, der zweite ein Walzer. Wir haben auch schon ein bissl Jive, ein bissl Rumba geübt, also Grundschritte gesammelt.

Sie proben seit Mitte Februar. Wieviel Zeit trainieren Sie am Tag?

Wir haben Drei-Stunden-Blöcke täglich. Ich dachte anfangs, da geht mehr, aber das macht keinen Sinn, weil man vor allem im Kopf extrem gefordert ist bei den ganzen neuen Bewegungsabläufen. Das ist anstrengend.

Ist Ihnen Ihr Tanzpartner Thomas Kraml eine Stütze?

Thomas macht das sehr gut, ist sehr kompetent und hat eine super Art, mich zu unterrichten. Ich fühle mich wohl mit ihm.

Hat es bei der Tanzerei schon Blessuren gegeben?

Keine gröberen außer ständig irgendwo anders Muskelkater und eine kleine Blase vom Drehen mit zu eng getragenen Schuhen.

Welchen Platz möchten Sie bei Dancing Stars holen?

Das hängt ja nicht nur von mir ab, sondern vom Gesamtpaket. Ich für mich möchte das einfach so gut, wie ich kann, machen, Spaß dabei haben und das auch transportieren.

Wird Ihre Familie im Fernsehstudio dabei sein?

Mein Lebensgefährte wird immer dabei sein und ganz viele Freunde. Vielleicht schaut die Mama einmal vorbei oder meine Brüder, meine Firmpatin …

Sie haben auch Interesse an einer Gesangskarriere. Bei Dieter Bohlens „Supertalent“ hat es zuletzt nicht so geklappt, lassen Sie sich dennoch nicht unterkriegen?

Die Geschichte mit Dieter Bohlen war ja so, dass die mich eingeladen haben. Ich habe mich nicht selbst angemeldet. Es war spannend, das einmal zu sehen. Im Nachhinein fand ich es schade, dass ich nicht meine eigene Nummer gesungen habe, sondern ein Cover. Auch das wurde mir vorgegeben, dass ich nichts Eigenes singen darf. Das war eine Erfahrung, aber sicher nichts, was mich an meiner Leidenschaft und Begeisterung fürs Singen hindert, weil ich auf dem Weg bin. In Kürze erscheint eine neue Nummer von mir …