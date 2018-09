Immer weniger Schäden versichert

Von Christoph Steiner aus München

Der Klimawandel schlägt sich in Form von Extremereignissen auch immer mehr in der Schadensbilanz der Versicherungsbranche nieder. So summierte sich der von den Instituten abgesicherte Schaden durch Katastrophen im Vorjahr auf 144 Mrd. US-Dollar. Eine ausgeprägte Hurrikansaison sowie Waldbrände, Gewitter und heftige Regenfälle ließen die globalen Schadensforderungen auf den neuen Rekordwert steigen. Ein teures Jahr für die Versicherungsbranche – auch wenn viele Schäden gar nicht abgedeckt werden.

Denn global gesehen sind rund drei Viertel (75 Prozent) aller Schäden nicht versichert – Tendenz steigend. In Europa waren von Katastrophenschäden in Höhe von 23,7 Mrd. Dollar 2017 immerhin 12 Mrd. durch Versicherungen abgedeckt. Dass der unversicherte Anteil immer mehr zunimmt, liegt laut Experte Martin Bertogg vom Rückversicherer Swiss Re auch daran, dass die Besiedelung immer dichter wird. Zudem würden vor allem in Asien durch den wirtschaftlichen Fortschritt die vorhandenen Sachwerte immer größer werden, wohingegen es oft an entsprechendem Risikobewusstsein in der Bevölkerung fehle.

Dieses fehle auch deshalb, weil sich Privatpersonen im Ernstfall zu sehr auf staatliche Hilfen verlassen, so Bertogg. In Bayern etwa wird daher ab kommenden Jahr gesetzlich geregelt, dass Staatsgelder nicht mehr herangezogen werden, wenn ein Versicherungsschutz wirtschaftlich möglich gewesen wäre.

Dass die klimatischen Bedingungen auch für Oberösterreich immer mehr zum Problem werden, ist man sich auch bei der OÖ Versicherung bewusst. Vor allem lokale extreme Wetterereignisse würden zunehmen, erklärte Generaldirektor Josef Stockinger beim Besuch der Swiss Re in München. Dass hier mehr Schutz und Prävention nötig ist, sei aber noch nicht wirklich in der Bevölkerung angekommen, so Stockinger. Denn so werden bei der gesetzlich vorgeschriebenen Feuerbeschau Gebäude selbstverständlich auf Brandrisiken überprüft, die Gebäudesicherheit in Hinblick auf Naturkatastrophen werde aber außen vor gelassen, wünscht er sich hier eine Änderung. Auch würden einfache Maßnahmen wir die richtige Sicherung von Garteninventar teils große Schäden verhindern. „Ein herumfliegendes Trampolin kann einiges zerstören“, nennt Stockinger ein plakatives Beispiel.

