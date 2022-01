Immer wieder Flurschäden durch Driften mit Geländewagen in Innviertel

In Sankt Johann am Walde und Maria Schmolln (Bezirk Braunau) haben Unbekannte in den vergangenen Monaten immer wieder große Flurschäden angerichtet.

Durch Driften mit Geländewagen wurden binnen eines Jahres fünfmal Wiesen und einmal ein Sportplatz verwüstet. Nun ersucht die Polizei um Hinweise auf die Täter.

Zwischen 10. Februar des Vorjahres und 8. Jänner kurvten die Täter fünfmal über Wiesen, Anfang Oktober wurde der Sportplatz von St. Johann am Walde auf diese Weise beschädigt.

Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei einem der Autos um einen nicht zum Verkehr zugelassenen, geländetauglichen „Buggy“ handeln dürfte. Die Spuren deuten aber darauf hin, dass verschiedene Fahrzeuge im Einsatz waren. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Aspach (Tel.: 059133/4203) erbeten.