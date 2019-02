Immobilienpreise stiegen weiter an

Die Preise für Immobilien sind auf mittlerweile hohem Niveau im Vorjahr noch einmal gestiegen. Laut Auswertung des Immobilienportals immowelt.at gab es in Oberösterreich sogar die höchste Steigerung bei den Quadratmeterpreisen. Mit einem Plus von 16 Prozent auf 2550 Euro pro Quadratmeter gab es im Land ob der Enns relativ gesehen die stärkste Verteuerung.

Verantwortlich für den statistischen Ausreißer sind allerdings auch Neubauten in begehrten Gegenden, die den Schnitt hoben. So kamen renovierte Objekte mit guter Ausstattung in Wels und Linz sowie Immobilien in bester Lage am Attersee oder Traunsee auf den Markt. Außerdem sind die Immobilienpreise in Oberösterreich noch deutlich unter jenen etwa in Wien oder Vorarlberg.

In der Bundeshauptstadt kosteten Eigentumswohnungen und Häuser im abgelaufenen Jahr im Median um 8 Prozent mehr als 2017 – der Mittelwert der auf dem Immo-Portal verlangten Preise stieg von 3870 auf 4170 Euro pro Quadratmeter. Am zweitteuersten war Wohneigentum in Vorarlberg mit 3980 Euro (plus 7 Prozent). Dahinter folgten nahezu gleichauf Salzburg und Tirol mit 3.900 Euro (plus 9 Prozent) bzw. 3890 Euro (plus 5 Prozent).