Immunisieren mit den CliniClowns

Mehr als 7000 Kinderimpf-Termine gegen Corona sind noch frei. An manchen Standorten gibt es auch eine lustige Ablenkung, denn die CliniClowns sorgen für Lacher. Neben der lockeren Atmosphäre gibt es für jedes Kind eine Superhelden-Urkunde und kleine Geschenke, für die Eltern bzw. Erziehungsbrechtigten eine umfassende Aufklärung über die Kinderimpfung.

„Wir – die CliniClowns OÖ – möchten Lachen und Lebensfreude überall dorthin bringen wo es hilft und gewünscht ist. Die 28 Akteure sind in 14 oö. Spitälern aktiv, sagt deren Leiter Uwe Marschner.

Grippe-Impfung möglich

Gerade in Zeiten von Corona kann jede zusätzliche Erkrankung, die das Immunsystem belastet, verheerend enden. Da die Bevölkerung mehr als ein Jahr lang keinen Kontakt mit den Influenza-Viren hatte, stellt die Grippe-Impfung einen wichtigen Schutz dar, betont Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander. „Wir setzen unsere Schwerpunkte bei den Kindern, den Älteren und bei den Mitarbeitern in sensiblen Bereichen, wie dem Gesundheits-, Pflege- und Lehrpersonal. Geimpft wird in allen Bezirken, entweder an der Bezirkshauptmannschaft oder an den Corona-Impfstraßen des Landes“, so Haberlander und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer. Derzeit kann man sich an vorerst fünf Corona-Impfstandorten in Wels, Mattighofen, Bad Ischl, Zell/Pram und Bad Zell auch eine Grippeimpfung holen.