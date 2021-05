Impfanmeldungen für 12- bis 15-Jährige starten in OÖ

Nach der offiziellen Zulassung der Impfung mit Biontech/Pfizer für Kinder ab 12 Jahren in der EU und nachdem auch die offizielle Stellungnahme des Bundes an die Länder zur Zulassung vorliegt, schaltet Oberösterreich am Mittwoch die Impfanmeldungen für diese Altersgruppe frei. Terminbuchungen unter www.ooe-impft.at.

„Die sichere Zulassung der Corona-Schutzimpfung für die Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen ist ein guter Schritt im Weg aus der Gesundheitskrise“, sagt Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander.

Das Land OÖ habe sich bereits im Vorfeld technisch und logistisch gut auf die Impfung der rund 60.000 12- bis 15-Jährigen vorbereitet. Dies ermögliche nun einen raschen Start noch vor dem Schulbeginn im Herbst.

Die Impfungen werden v. a. über die öffentlichen Impfstraßen möglich sein. Eltern, die medizinische Fragen haben, wird empfohlen, sich mit ihrem Haus- oder Kinderarzt in Verbindung zu setzen.

Nach Eingabe der Daten auf www.ooe-impft.at werden nur jene Termine für die 12- bis 15-Jährigen buchbar sein, die auch mit dem dafür zugelassenen Impfstoff Biontech/Pfizer hinterlegt sind. Ebenso wie bei den Erwachsenen ist ein Aufklärungsbogen auszufüllen und zur Impfung mitzubringen.

Dieser muss bei 12- bis 13-Jährigen (bis zum 14. Geburtstag) aber auf jeden Fall verpflichtend die Unterschrift des Erziehungsberechtigten beinhalten. 14- und 15-Jährige können den Aufklärungs- bogen selbst unterschreiben.

Bisher haben in Oberösterreich bis Sonntag bereits 585.233 Personen eine Erstimpfung erhalten, davon sind 224.755 vollimmunisiert.