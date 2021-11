Impfkampagne wird mit neuen Sujets noch breiter aufgestellt

Info in 14 Sprachen, in Öffis, im Internet, in Influencer-Kooperationen

Die Impfkampagne des Landes OÖ geht in die nächste Phase: Zur am 15. November gestarteten Impflotterie – mit bereits mehr als 200.000 Anmeldungen – kommen weitere Sujets. Geworben wird zudem verstärkt via Social Media, im öffentlichen Raum und in verschiedenen Sprachen.

„Im Zuge der OÖ Impfkampagne soll jetzt mit neuen, teils ungewöhnlichen Maßnahmen der Impfmotor weiter ankurbelt werden. Wir richten uns damit verstärkt an Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund. Wir wissen, dass gerade in diesen Gruppen viele noch zögern. Daher wollen wir sie gezielt ansprechen“, betonen LH Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander.

Aufmerksam gemacht wird u. a. auf die zentrale Bedeutung der dritten Impfdosis. In den Öffis wird in sechs Sprachen über die Schutzimpfung informiert, auch mit Podcasts, Video-Clips und Infoblättern auf Social-Media-Kanälen und mit Influencer-Kooperationen in 14 Sprachen soll die Bereitschaft zur Impfung gehoben werden.

In Zusammenarbeit mit der Integrationsstelle wurden die Infos aktiv an die einzelnen Communitys herangetragen.

„Wichtig ist, die Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld zu erreichen. Das erhöht die Akzeptanz und schafft Vertrauen. Darauf setzen wir auch weiterhin“, betonen LH Stelzer und Gesundheitsreferentin Haberlander.