Impflotterie: E-Auto für Innviertler Jungfamilie

Er hat noch nie bei einem Gewinnspiel gewonnen, sagt er – und nun ist der 29-jährige Manuel K. aus St. Marienkirchen am Hausruck (im Bild mit Partnerin Selina und Sohn Julian) dank der OÖ. Impflotterie bald stolzer Besitzer eines Elektro-BMW.

Der BMW i3 in einer Sonderausgabe, die weltweit auf 2000 Stück limitiert ist, wurde dem Gewinner des Hauptpreises von „G’impft gewinnt“, der Impflotterie des Landes OÖ, am Montag vor dem Linzer Landhaus von Landeshauptmann Thomas Stelzer (r.), Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (l.) und Alexander Susanek (2. v. l.), Geschäftsführer vom BMW Group Werk Steyr, das diesen besonderen Preis zur Verfügung gestellt hat, symbolisch übergeben — der richtige Wagen ist noch in Produktion.

Insgesamt wurden mehr als 1400 Preise im Rahmen der OÖ. Impflotterie unter den 338.203 Teilnehmern verlost.