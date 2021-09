Impfung in knapp 900 Ordinationen

300 Hausärzte in OÖ bieten die Immunisierung nicht nur ihren Patienten an

Um dem Pandemie-Geschehen besser Herr zu werden, ist die Impfung nach wie vor ein wichtiges Mittel. Das hat sich auch im Bezirk Braunau gezeigt, wo – wie berichtet – durch einen Anstieg der Impfquote die Ausreisekontrollen nach zehn Tagen wieder beendet werden konnten.

Je höher die Impfquote in Österreich steigt, um so rascher wird Covid-19 zu einer endemischen Erkrankung, das heißt die Zahl der Betroffenen bleibt relativ konstant und die Ausbreitung ist überschaubar.

Aktuell gibt es österreichweit aber wieder einen Anstieg der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 über die 2000er-Marke. Konkret wurden 2283 Menschen positiv getestet, 569 davon in Oberösterreich. Fünf der zwölf gemeldeten Todesfälle stammen aus OÖ – im Alter von 65 bis 96. Österreichweit hat sich die Zahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten auf 226 (- 14) reduziert, in OÖ sind es um sechs Patienten weniger, aktuell müssen dort 38 Personen intensivmedizinisch behandelt werden, 127 liegen auf Normalstationen.

Ärzte bieten wohnortnahe Versorgung

Knapp 900 Ordinationen in OÖ bieten Covid-19-Schutzimpfungen für ihre eigenen Patienten an. Rund 300 davon stellen die Impfung auch ordinationsfremden Personen zur Verfügung. Einen Überblick findet man auf der Homepage der Ärztekammer unter www.aekooe.at/patienten/covid-19-impfordinationen.

„Das breite Angebot der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ist entscheidend für eine wohnortnahe Impfversorgung der Bevölkerung und ich bedanke mich bei ihnen sehr herzlich für ihren Einsatz. Sie sind Vertrauenspersonen und damit beste Ansprechpartner und Berater, um offene Fragen oder bestehende Zweifel zu besprechen und auszuräumen“, ermutigt Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander, sich dafür an die Hausärzte zu wenden.

Einfach, zu einer Impfung zu kommen

„Noch nie war es so einfach, an eine Impfung gegen Corona zu kommen. Damit gibt es keine Ausreden mehr, sich nicht gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen“, betont Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser: „Wenn es um Fragen der Krebstherapie oder andere Krankheiten geht, haben die Menschen hohes Vertrauen in die Ärzteschaft, das sollten sie auch bei der Impfung haben.“

„Die Hausärztinnen und Hausärzte sind und waren eine ganz wichtige Säule bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Auch in der Impffrage sind sie es, die den Patienten Aufklärung und Information bieten und Fehlinformationen ausräumen können“, so Wolfgang Ziegler, stv. Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte.