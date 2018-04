In bewährter VerFASSung

Wenn die Bauern früher sein gleichmäßiges Hämmern vernahmen, dann wussten sie: Der Fassbinder ist in der Gegend. Dann machten sie sich auf, um ihn auf ihren Hof zu holen und sich ihre alten Fassln richten zu lassen oder neue in Auftrag zu geben. Auf der Stör ist Fassbindermeister Alois Stoiber (42) aus Altenberg heutzutage nicht, sein mittlerweile äußerst rar gewordenes Handwerk betreibt er aber fast genauso wie Vorfahren und Kollegen vor hundert Jahren.

Text: Melanie Wagenhofer

Er braucht nur einen Blick auf das Eichenholz werfen, das er aus der Gegend bezieht, um zu wissen, ob es für die Fassbinderei geeignet ist. Es soll nicht zu viele Äste haben und nicht zu großporig sein. Geschnitten wird es, so ist es grundsätzlich am besten für die Verarbeitung, im Winter. „Da befindet sich das Holz in einer Ruhephase, saftelt nicht und verzieht sich später nicht so leicht“, erklärt Stoibers Frau Alexandra. Der Alois sei keiner, der gern rede, er sei lieber in seiner Werkstatt und baue seine Fässer — seine Berufung und sein Hobby. Das äußerst rar gewordene Handwerk wird im Binderhaus in Altenberg seit mehr als 100 Jahren gepflegt.

1902 kam Vorfahre Martin Stoiber aus Tschechien hierher und wurde sesshaft. Zuvor war der Fassbinder von Hof zu Hof unterwegs, bis er in der Gegend von St. Georgen an der Gusen eine gewisse Klara Derndl kennen- und lieben lernte, sie geheiratet und sich den Hof in Altenberg angeschafft hat. Seither wird hier ohne Unterbrechung Fass gebunden, das wertvolle alte Wissen von Generation zu Generation weitergegeben. Der Alois Stoiber ist die fünfte Generation der Fassbinderfamilie und hat bei seinem Vater, dem Alois senior (70), gelernt und vor zehn Jahren schließlich den Betrieb übernommen. Von klein an sei für ihn klar gewesen, dass er weitermachen werde. In der Holzfachschule in Hallstatt hat er mit dem Tischlermeister abgeschlossen, den Meister im Fassbinden hat er zuhause gemacht. Heute ist die Fassbinderei ein Ein-Mann-Betrieb, Stoibers Vater hilft immer noch gerne mit.

Vom Streifen übers Heizen bis zum Kimm-Streichen

Ist das Holz geschlagen, wird es in der Werkstatt zu Dauben in unterschiedlichen Längen aufgespalten, und diese dann im Frühling vor dem Haus zu einem kunstvollen, sich nach oben verjüngenden Turm, dem Daubenkasten, geschlichtet. Reihe für Reihe werden die Dauben versetzt in die Höhe gestapelt, der luftdurchlässige Turm sorgt für langsames Trocknen des Holzes und das wiederum für große Haltbarkeit: „Sonst reißt es leicht beim Biegen.“ Dabei macht es gar nichts aus, wenn es einmal regnet, weil dadurch Gerbsäure ausgeschwemmt wird.

Kleine Fassbinderbetriebe wie der von Stoiber, die nur in ihrer Region arbeiten, existieren nur mehr vereinzelt. „Wenn wir aufhören, macht das niemand mehr in Oberösterreich als echte Handarbeit.“ Im Mühlviertel werden seit jeher fast nur Mostfässer gebraucht. Während in den 80er-Jahren viele, vor allem große Betriebe auf Plastiktanks und später auf Edelstahltanks umgestiegen sind, sind heute gerade bei kleinen Betrieben Holzfässer wieder verstärkt im Einsatz.

Bis das Holz zum Fass geformt ist, sind mehrere Schritte und jede Menge Geduld erforderlich: Sind die Dauben getrocknet, werden sie in der gewünschten Länge abgeschnitten und mit Binderhacke und Krummeisen in eine leicht gebogene Form gebracht, was man als Streifen oder Ausziehen bezeichnet. Dann werden die Dauben an uralten Modeln, die quasi als Schablonen für unterschiedliche große Fässer dienen, seitlich gehobelt, so dass sie die richtige Krümmung erhalten, um anschließend mit einem Setzreifen aus Eisen provisorisch zusammengesetzt zu werden.

Nun folgt das Biegen, eine eigene Wissenschaft, die Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung verlangt: Mit Wärme werden die Dauben gefügig, soll heißen geschmeidig gemacht. Der Vorgang nennt sich Heizen: Die Dauben werden zusammengefügt, bis sie dichten. Dafür wird nach alter Tradition vor dem Haus ein Feuer gemacht. Bei den Stoibers gibt es eine Feuerstelle auf einer Eisenplatte: Das Holzgerüst, aus dem das Fass wird, wird darüber gestülpt und aufgeheizt. Der am unteren Ende angelegte Seilzug wird vorsichtig immer wieder gespannt. Dazwischen werden die Reifen zurecht geklopft. Das geht alles schön langsam vor sich: „Wenn man hudelt, können Dauben brechen“, sagt Frau Stoiber. Immer wieder werden einzelne Stellen angefeuchtet, damit das Holz nicht anbrennen kann. Nach und nach entsteht der Bauch des Fasses. Ist es weit genug zusammengezogen, dann wird es umgedreht und auch an diesem Ende mit Reifen versehen, die immer wieder im Takt mit Stelz- und Schlaghammer geschlagen werden, was das typische, weithin hörbare Geräusch erzeugt. Das fertige Fass wird nachgeheizt, damit es lange seine Form behält. Ein gutes Fass existiert 100 Jahre und mehr.

Während Mostfässer im Inneren händisch ausgehobelt werden, werden Wein- und Schnapsfässer je nach Kundenwunsch noch verschieden stark getoastet: Durch das Ankohlen der Dauben im Inneren erhält der Schnaps oder Wein einen typischen, mehr oder weniger intensiven Rauchgeschmack. Bevor jede Seite ihren Boden bekommt — bei einem Fass gibt es keinen Deckel — werden die Dauben eben gehobelt und mit dem Zirkel der Durchmesser abgenommen für die Verschlüsse, die aus Holz zugeschnitten werden. Damit die entsprechenden Halt bekommen, wird eine Nut gefräst, „Kimm streichen“ nennt das der Fassbinder. Nach dem Einsetzen wird mit Binderbast abgedichtet und das Fass mit verzinkten Bandeisen, die Stoiber selbst schmiedet, versehen. Entstehungsjahr und Initialen des Fassbinders machen die Handarbeit komplett.

Stoiber repariert und restauriert auch alte Fässer. Zu seinem Sortiment gehören weiters Regentonnen, Eisstöcke, Schuhlöffel, Fleischschaffl zum Einsuren von Speck und Butterfässer, Saunatauchbecken, Badewannen, Gartenmöbel, Zirbenholzbetten, Stiegen, Geländer und Terrassen. Sogar ein Alphorn hat er schon gebaut. Sohn Stefan, 14, interessiert sich ebenfalls fürs Fassbinden und möchte auch gern die Schule in Hallstatt besuchen. In Altenberg lebt das alte Handwerk bestimmt noch viele Jahre weiter.

Fassbinderei Stoiber, Tel. 07230/8733