In der Bundesliga angekommen

Von Roland Korntner

Den Nachbarsburschen hat es Christina Pesendorfer zu verdanken, dass sie dem runden Leder nachjagt: „Die haben immer Fußball gespielt, da wollte ich mitmachen und dann habe ich nicht aufgehört“, blickt die 16-Jährige auf ihre Anfänge zurück. Schon mit fünf begann sie bei der Sportunion Roitham, später ist sie ins Leistungszentrum und vor zwei Jahren schließlich zur Union Kleinmünchen gekommen. Dort gab Pesendorfer heuer im März bereits ihr Debüt in der Bundesliga. Anfang Juni steuerte sie zu einem 5:0 gegen den FC Südburgenland als Außenverteidigerin sogar schon ihren ersten Bundesliga-Treffer bei. „Die Saison habe ich als Rechtsaußen begonnen, später auch im Mittelfeld gespielt“, erklärt Christina ihre Vielfältigkeit.

bezahlte Anzeige

Am Fußball taugt ihr der Teamgeist: „Es steht immer wer hinter dir, egal ob du gewinnst, oder verlierst“, so Pesendorfer, die als Ziele einen Stammplatz in der Bundesliga und das Nationalteam nennt und von einem Transfer zum FC Bayern träumt. Und warum sollen unsere Leser für sie als TopTalent stimmen? „Damit wir den Männern zeigen, dass man mit Frauen-Fußball auch etwas erreichen kann.“ So wie das Nationalteam mit dem sensationellen Einzug ins Halbfinale bei der Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden: „Das ist für eine junge Spielerin wie mich natürlich eine zusätzliche Motivation und damit sind die Aufmerksamkeit und der Respekt größer geworden“, weiß Pesendorfer zu erzählen.

Mitmachen und gewinnen

Christina wird heute auch auf Life Radio (11.40) vorgestellt.

Liebe Leserinnen und Leser! Stimmen Sie mit und gewinnen Sie wertvolle Preise der VKB-Bank im Wert von 6500 Euro. Stimmzettel erhalten Sie täglich im VOLKSBLATT, in den Geschäftsstellen der VKB-Bank sowie bei Dach- und Fachverbänden. Voten können Sie ferner im Internet auf unserer Homepage unter www.toptalent.at.