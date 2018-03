„In der Gesellschaft braucht es den Mut, neue Wege zu gehen“

Über den Mut in großen sowie in kleinen Dingen diskutierten Experten beim hochkarätig besetzten Academia-Superior-Symposium — Fazit: Ohne Mut bleibt Gesellschaft auf der Strecke

Sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft brauche es Mut, damit es eine Weiterentwicklung geben könne. Darüber waren sich Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl Samstagabend beim „Surprise Factors Symposium“ der Academia Superior in der Villa Toscana in Gmunden vor rund 700 Zusehern einig. „Mut ist in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, in diesem Land wichtiger denn je“, erklärte Academia-Obmann Strugl, weshalb man „Mut“ zum Leitthema der Veranstaltung gewählt habe. Am Podium waren Menschen, die in verschiedenen Situationen Mut bewiesen hatten: die aus Saudi-Arabien stammende Aktivistin Manal al-Sharif, der syrische Pianist Aeham Ahmad und der österreichische Regisseur und Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky (siehe Kästen).

„Wo kein Mut ist, gibt es keinen Fortschritt“, sprach Strugl das Beispiel der Digitalisierung an und der Notwendigkeit, sich darauf einzulassen. In der Politik brauche es Menschen, die sich trauen, auch unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen. In der Wirtschaft brauche es den Mut, unternehmerische Risiken einzugehen und in der Wissenschaft brauche es Mut, um in Gebiete vorzudringen, die einem nicht immer geheuer seien. Mutlosigkeit sei das Schlimmste für eine Gesellschaft, „denn dann kann sie sich nicht mehr entwickeln“, sagte Strugl.

Die Notwendigkeit zur Veränderung betonte auch Landeshauptmann Stelzer: Gerade das heurige Gedenkjahr mache bewusst, in welch großem Wohlstand und in welch „kaum hinterfragtem Frieden“ wir leben. „Dennoch ist Stillstand keine Lösung. Wir brauchen trotzdem den Mut, neue Wege zu gehen. Denn das Maß ist der internationale Vergleich. Da braucht es große Ziele, um den Wohlstand erhalten zu können.“ Dazu gehöre das Schaffen von Arbeitsmöglichkeiten, das Erreichen der Weltmarktführerschaft in bestimmten Bereichen und das Investieren in wichtige Elemente wie das soziale Netz. „Politik muss auch anderen Mut machen. Es braucht Mut zu sagen, was man will und was man nicht will“, sagte Stelzer.

Die Academia Superior „ist nicht nur ein Think Tank, der uns hilft, die Ziele zu definieren“, sagte Stelzer, „sondern auch ein Do Tank, der uns hilft, die Wege dorthin zu beschreiten.“ In der Bildung sei es etwa wesentlich, „von mutigen Menschen zu erzählen“, betonte der Humangenetiker und wissenschaftliche Leiter der Academia Superior, Prof. Markus Hengstschläger. So hatten die eingeladenen „Mutmacher“ auch konkrete Vorschläge. Am wichtigsten sei es, Kindern Mut beizubringen, indem man sie ermutige, sie selbst zu sein, sagte Manal al-Sharif. „Man darf keine Angst davor haben, was andere dazu sagen. Und eine wichtige Botschaft ist: Hinterfrage immer die Regeln!“

Was dem Mut mitunter entgegenstehe, sei der Drang zur Konformität, sagte Regisseur Ruzowitzky im Gespräch mit Hengstschläger: Dieser Drang sei zwar entwicklungsgeschichtlich notwendig, könne im Einzelfall aber „etwas ganz Schreckliches“ sein, etwa wenn man aus Gründen der Konformität und der Bequemlichkeit Unrecht begeht. „Es ist wichtig, jungen Leuten zu sagen, sie sollen nicht immer das machen, was andere machen.“

Der Künstler Aeham Ahmad beeindruckte mit Schilderungen vom Krieg und von seiner Flucht. Unter anderem sei es sein Verantwortungsgefühl für seine Frau und seine beiden Kinder gewesen, die ihn die Flucht wagen ließ.

ch

Stichwort Academia Superior

Die Gesellschaft für Zukunftsforschung widmet sich als „Think Tank“ auf wissenschaftlicher Basis gesellschaftlichen Fragen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen der Politik zugute kommen, um Oberösterreich auch in Zukunft erfolgreich positionieren zu können. Gründer und Obmann ist Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl, wissenschaftlicher Leiter ist der Humangenetiker Prof. Markus Hengstschläger.

Manal al-Sharif erlangte Berühmtheit, als sie sich über das in Saudi-Arabien geltende Fahrverbot für Frauen hinwegsetzte und ein Video von sich ins Internet stellte, das sie hinter dem Steuer eines Autos zeigte. Sie wurde verhaftet und zur Ikone der „Women2Drive“-Kam- pagne für Gleichberechtigung, die letztlich dazu führte, dass Frauen in ihrem Land mehr Rechte erhielten — auch jenes, ein Auto zu fahren. Heute lebt al-Sharif als IT-Beraterin in Australien.

Aeham Ahmad hat als Pianist mit seinem Klavierspiel in zerbombten syrischen Palästinenser-Vierteln nahe Damaskus gegen den IS-Terror protestiert. Bilder davon gingen unter dem Titel „Pianist aus den Trümmern“ um die Welt. Ahmad wurde durch eine Granate verletzt, flüchtete, lebt heute in Deutschland und setzt sich mit Konzerten und Lesungen für die Völkerverständigung ein. Er wurde mit dem Beethoven-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet.

Stefan Ruzowitzky ist ein österreichischer Regisseur, der für seinen Film „Die Fälscher“ (2008) den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhielt. Er ist Präsident der Akademie des österreichischen Films. Ruzowitzky stellt in seinen Filmen immer Figuren dar, die sich in verschiedensten Situationen durch Mut auszeichnen. Seine Werke umfassen ein breites Spektrum, vom Drama über Kinderfilme bis zu Dokumentationen über die Zeit des Dritten Reichs.