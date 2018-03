In der Moto2 nimmt KTM schon den Titel ins Visier

In der MotoGP geht es für KTM im zweiten Jahr primär darum, die Lücke zu den großen Teams weiter zu schließen. Im Schatten der Köngisklasse hat der oberösterreichische Hersteller jedoch in der Moto2-Klasse — ebenfalls erst im zweiten Jahre — sogar reelle WM-Chancen: „Wenn man sieht, wie es im letzten Jahr gelaufen ist, muss der Titel das Ziel sein“, stellte Jens Hainbach im Gespräch mit dem VOLKSBLATT unmissverständlich klar. Er ist als bei den Innviertler als Vizepräsident der Sparte „Road Racing“ für die Moto2 verantwortlich. „Die Voraussetzungen wurden geschaffen, dass unsere Fahrer ihr Potenzial abrufen“, so Hainbach. Das ist anno 2017 vor allem in der zweiten Saisonhälft schon sehr gut gelungen, als Miguel Oliveira (POR) die letzten drei Rennen für sich entscheiden konnte und damit in der Gesamtwertung noch Rang drei einfuhr. Insgesamt war der Portugiese sogar neunmal auf dem Podest gelandet, Brad Binder (RSA) steuerte zu Saisonende drei weitere Stockerlplätze bei.

„Gewinnen kann eh nur einer“

Beide bilden auch heuer wieder das Red Bull KTM Ajo-Team, darüber hinaus rüsten die Mattighofener heuer aber zusätzlich Swiss Innovative Investors (mit den Fahrern Sam Lowes/GBR und Iker Lecuona/ESP) sowie und Kiefer Racing (mit Dominique Aegerter/SUI) aus.

„Die Tests sind vielversprechend gelaufen“, so Hainbach. Zwar verfüge Konkurrenz Kalex auch weiterhin über mehr Breite im Fahrerfeld. „Aber gewinnen kann eh nur einer“, grinste der Deutsche. Und das soll heuer noch öfter KTM sein.

r.k.