In der Nische wird dem Brexit getrotzt

Von Christoph Steiner aus London

Mit 52 Prozent haben sich die Briten im Juni 2016 für den Ausstieg aus der Europäischen Union entschieden. Im Königreich zwar sehr uneinheitlich – die Nordiren, Schotten und auch die Hauptstädter aus London gelten weiterhin als Brexit-Gegner – doch der Auftrag des Volkes gilt.

Der harte Weg

Großbritannien nimmt beim Rückzug den harten Weg. „Brexit means Brexit“ lautet nun die Diktion – wenn, dann also richtig. Kein Binnenmarkt mehr, keine Zollunion mehr. Dafür aber hohe Abschlagszahlungen und die Aussicht auf ein Handelsabkommen. Die Eckdaten stehen also, sie mit leben auszufüllen, ist Verhandlungssache. Die Aufspaltung erfolgt im März 2019, dann gilt es die Übergangsphase bis zum Ende der aktuellen Budgetbeschlusses im Jahr 2020 versöhnlich zu einem Abschluss zu bringen.

Freihandelsabkommen

Eine Entscheidung über das Prozedere in dieser Phase soll es im Oktober geben, also unter der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs. Ein umfassendes Freihandelsabkommen dürfte am Ende des Prozesses stehen, einzig dessen Umfang ist unklar. Die Briten wollen weitgehende Zugeständnisse, Europa sich nicht zu billig verkaufen.

Während Unsicherheit eigentlich als Feind der Wirtschaft gilt, gibt man sich bezüglich Brexit zumindest in Oberösterreich wenig beunruhigt. Man solle die Kirche im Dorf lassen, erklärt der österreichische Wirtschaftsdelegierte Christian Kesberg in London. „Es wird neue Hürden geben, aber sie werden nicht unüberwindbar sein“, betont er im VOLKSBLATT-Gespräch. Vor allem weiß er um den großen Vorteil der heimischen Unternehmen. Sie sind zu einem guten Teil in Nischen tätig, sie sind mit dem, was sie anbieten nicht so einfach durch britische Unternehmen austauschbar.

Wiehag verbaut viel Holz

Nicht wenige dieser Nischenanbieter haben ihren Sitz in Oberösterreich. So sicherte sich die Wiehag einen zehn Mio. Euro Auftrag in London, auch die Seele GmbH aus Gersthofen wirkte als Partner höchst lukrativ am Projekt mit. Wäre der Auftrag auch in Nach-Brexitzeiten möglich gewesen? Ja, so Wiehag-Geschäftsführer Erich Wiesner. In Großbritannien hätte das Projekt kein Unternehmen selbst umsetzen können, betont er die Nischenposition. Die Londoner mussten sich also auswärts respektive in Oberösterreich nach geeigneten Partnern umsehen, um das Prunkgebilde des Stararchitekten Jonathan Rabagliati (von Foster & Partner, unter anderem für den Umbau des Deutschen Reichstags verantwortlich) zu realisieren.

Weitere Zusammenarbeit

Entschlossen für eine weitere positive Zusammenarbeit mit London auch nach dem Brexit sprachen sich bei einem Besuch in London LH Thomas Stelzer und LH-Stv. Michael Strugl aus. Derzeit sei noch vieles unsicher, es sei wichtig die guten Wirtschaftsbeziehungen daher weiter zu erhalten, machen sich beide für einen nicht zu harten Schnitt zwischen der EU und Großbritannien stark.

Der Autor nahm auf Einladung des Landes OÖ an der Pressereise teil.