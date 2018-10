In der Ruhe liegt die Kraft

Nun könnten wir angesichts der bunten, gemusterten, fröhlichen und wild durchgemixten Kollektionen der diesjährigen Herbst-Winter-Saison resümieren, wir wären auf der modischen Spitze angelangt, an der kein Platz für Stille und Zurückhaltung bleibt. Doch — Anhänger der Klassik und Zeitlosigkeit werden sich freuen — es gibt Sie auch diese Saison: Wunderschöne Teile in edlen Stoffen, gedeckten Farben und perfekt sitzenden Schnitten.

Text: Martina Rieder-Thurn

Die Nichtfarben Schwarz und Weiß sind jetzt ebenso vertreten wie alle Nuancen von Grau, Camel, Greige (Graubeige), die die Anhänger der minimalistischen Kleidung ohnehin schon längst zu ihren Lieblingsfarben zählen. Wer die Sommerfarbe Grellweiß von Kopf bis Fuß im Herbst-Winter doch etwas zu strahlend findet, der steigt auf den weicheren Winterweiß-Ton um und trägt jetzt Hosenanzüge oder Strickkleider in einer Nuance, die dem Hautton schmeichelt. Gewürz- und Kräuterfarben wie Chilirot und Salbeigrün sind wunderschöne Farbbegleiter, wenn es etwas mehr Farbe sein soll.

Gedeckte Töne und reduzierte Schnitte

Formell und chic soll Kleidung also wieder sein. Insider sprechen sogar davon, dass Anzug und Blazer zurück sind. Das ist eine ganz klare Gegenbewegung zu dem sehr lässigen und sportiven Look, der bereits einige Saisonen das Straßenbild und die Laufstege prägt. Doch auch die edle, elegante, „konfektionierte“ Kombination strahlt Modernität und Lässigkeit aus. Hosen sind meist länger und weit geschnitten, der passende Blazer dazu ebenso. Modische Frauen lieben diese ganz und gar nicht brav und herkömmlich aussehenden Hosenanzüge. Etwas Vorsichtigere setzen auf bewährte Schnitte und kombinieren für den modischen Auftritt mit Sneaker und T-Shirt. Auch das scharf geschnittene Kostüm erlebt ein Revival. Perfekt zusammenpassende Ton-in-Ton-Kombinationen sind ohnehin der Star jedes Laufstegs. Und der edle Stoffmantel darüber ist die perfekte Ergänzung. Selbstverständlich ist die Tragbarkeit der Einzelteile im Alltag gegeben. Der lässige Blazer oder der edle Mantel werden zu Jeans getragen, die fließende Anzughose zur Lederjacke kombiniert. Stilbruch ist also auch hier wieder einmal angesagt.

Spiritualität in mönchischem Stil

Falls Sie es noch nicht kennen, ist also nun der ideale Zeitpunkt gekommen, ihr neues, minimalistisches Ich zu entdecken. Neue, sehr reduzierte Schnitte sind oft überlang und völlig schmucklos. Hier haben sich die Designer offensichtlich von mönchischem Minimalismus inspirieren lassen. Mit dem richtigen Selbstbewusstsein getragen, verleihen diese außergewöhnlichen und schlichten Kleider, Hosen und Jacken der Trägerin Souveränität und Gelassenheit.

