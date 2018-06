In der Union stehen die Zeichen auf Sturm

Sie rechne nicht mit einem Bruch der Bundesregierung, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag Abend. Das heißt: Die Frage steht im Raum. Das verwundert auch nicht angesichts des eskalierenden Streits in der Union um die Asylpolitik. Die CSU wies Merkels Vorschlag zurück, auf eine europäische Lösung zu warten.

Nicht nur die CSU, auch Teile der CDU stehen hinter Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer, der Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückzuweisen will, wenn diese bereits in anderen europäischen Ländern registriert wurden. Merkel lehnt nationale Alleingänge in dieser Frage ab. Am Donnerstag kursierten in Berlin schon Gerüchte, dass die CSU eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU erwäge. Soweit ist es zwar nicht, aber Seehofer will notfalls seinen Plan im Alleingang durchziehen. Dieses Vorgehen solle am Montag im CSU-Parteivorstand gesprochen werden, um zu einer Entscheidung zu kommen. Medien werteten das als Ultimatum für Merkel.

In einer Sondersitzung der CDU-Spitzen sprach sich am Donnerstag zwar die Mehrheit für Merkel und ihre Vorgehensweise aus. Es habe aber auch abweichende Stimmen gegeben, die forderten, die CSU-Position zu übernehmen, berichteten Teilnehmer.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht die Union „im Endspiel um die Glaubwürdigkeit“ und an einer „historischen Weggabelung“. Sie müsse „endlich die Fehler von 2015 beheben“. In jenem Jahr hatte Merkel in Abstimmung nur mit ihrem damaligen österreichischen Amtskollegen Werner Faymann (SPÖ) die Grenzen für Flüchtlinge geöffnet, die in Ungarn und anderswo festsaßen.

Paradoxerweise ist der wichtigste Verbündete Merkels aktuell der Koalitionspartner SPD. Die Sozialdemokraten wollen auch keine Zurückweisungen direkt an der Grenze.

Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki brachte schon Neuwahlen ins Spiel. Wenn Merkel die Unterstützung ihrer Partei für ihre Haltung im Asylstreit verliere, „gibt es keinen anderen Weg als Neuwahlen“, sagte Kubicki.