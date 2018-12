In der Weihnachtsbäckerei von „Ingrid Pernkopfs Kochschule“

Von Barbara Stiendl

In der Adventzeit verwandeln sich so manche Küchen in eine himmlische Backstube, denn was wäre Weihnachten ohne den süßen Duft von frisch gebackenen Keksen? Das VOLKSBLATT und der oberösterreichische Privatsender LT1 luden kürzlich zum bereits traditionellen Weihnachtskekse-Backkurs in „Ingrid Pernkopfs Kochschule“ ins Landhotel Gasthof Grünberg am See in Gmunden ein. Unter fachmännischer Anleitung und mit gelegentlicher Nachsicht von Konditorin Maria Miglbauer entstanden viele köstliche Vanillekipferln, Zimtsterne, Linzer Augen, Rumkugeln, Dottergebäck und viele unwiderstehliche süße Verführungen. Die illustre Damenrunde erwies sich als sehr gelehrig: An die vier Stunden wurde geknetet, ausgestochen, gelacht und die süße Bäckerei fachgerecht beurteilt. Gebacken wurde aus Ingrid Pernkopfs Backbuch „Kipferl und Busserl“. „Bei einem Koch- oder Backkurs in unserer Genusskochschule lernen die Gäste Spezialitäten der österreichischen Küche kennen. Hier können Anfänger und Begabte ihre Kochkünste verfeinern, kreativ anrichten und anschließend in gemütlicher Runde genießen“, so Hausherr Franz Pernkopf. Infos über die Kochkurse gibt’s im Internet auf www.gruenberg.at.