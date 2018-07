In Deutschland leben tausende Özils!

Von Harald Gruber

Ein starkes Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit in Deutschland sowie Sympathie für den aufbrausenden türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan: was den nun aus Protest zurückgetretenen türkisch-stämmigen deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil bewegt, bewegt in Deutschland tausende Türken und Türkischstämmige. Nicht umsonst gelten sie als besonders harte Nuss auf dem Weg zur Integration. Das zeigen auch die Ergebnisse einer dem VOLKSBLATT vorliegenden aktuellen Integrationsstudie („Polit-soziale Situation türkischer Immigranten in Deutschland“, Berlin 2017).

3,2 Mio. Türkischstämmige

Die türkischstämmige Community in Deutschland zählt 3,2 Millionen Menschen — davon 1,5 Millionen noch immer türkische Staatsbürger, knapp 600.000 Eingebürgerte und knapp 1,1 Millionen seit dem Jahr 2000 geborene Kinder. Drei Viertel der in Deutschland lebenden Menschen mit türkischen Wurzeln wollen im Land bleiben, ein Viertel dagegen im Lauf der nächsten Jahre in die Türkei abwandern.

Bestnoten für sich selbst

Und, wie geht es den Türken in Deutschland? Sie selbst geben sich in Sachen Sozialverhalten gute Noten. Konkret einen Notenwert von 7,76 auf der 10-teiligen Integrationsskala. Dem gegenüber steht aber bei rund einem Drittel der in Deutschland lebenden Menschen türkischer Abstammung das starke Gefühl der Benachteiligung. Dafür müssen dann, so der Rückschluss aus diesen Umfragedaten, die Deutschen verantwortlich sein. Mehr als die Hälfte der türkischen Zuwanderer gibt sogar an, dass sich ihnen gegenüber in Deutschland in den letzten Jahren das Klima weiter verschlechtert hat.

Heimat sieht also für die Türkischstämmigen anders aus als Deutschland. So kommt in der Studie von „Ethic Market and Media Research“ (Dezember 2007) Deutschland auf der 10-teiligen Skala des Heimatgefühls auf einen Wert von lediglich 6,55, die Türkei als Heimat dagegen auf einen Wert von 9,03. Wobei insbesondere türkisch-stämmige Frauen, türkische Gastarbeiter der 1. Generation, gering gebildete Türken und Zuwaderer mit türkischem Wahlrecht ihre Sehnsucht von Deutschland aus südostwärts richten. Das tun also exakt jene Personenkreise, die sich in Deutschland eigenen Aussagen zufolge am schlechtesten integriert fühlen. Und: die gefühlsmäßige Verbundenheit mit Deutschland ist bei einem Fünftel der Türken zuletzt gesunken, die Verbundenheit mit der Türkei bei einem Drittel weiter gestiegen.

Mit Allah und Erdogan

Halt suchen die in Deutschland lebenden Türken in dieser Lage bei Allah und beim neuen Sultan. Während von den in Deutschland lebenden Migranten insgesamt nur 13 Prozent den Islam als Teil des Landes ansehen, tun dies unter Türken 21 Prozent. Eine fast gottgleiche Stellung räumen die in Deutschland lebenden Türken dem Machthaber Recep Tayyip Erdogan ein: 35 Prozent wollen nicht einmal einen Funken Kritik an Erdogan als zulässig anerkennen, 29 Prozent stimmen mit seinen Aussagen auf Punkt und Beistrich überein! Warum? Dabei stechen in der unter Deutsch-Türken durchgeführten Umfrage ein von Erdogan angeblich ausgehendes nationales Selbstbewusstsein (34 %), seine internationale Aufwertung der Türkei (34 %) und „das Gefühl, jetzt dazuzugehören“ (21 %) als stärkste Argumente hervor.

Hälfte der Austro-Türken näher am Bosporus als an der Donau

Statistik Austria zählte zu Jahresbeginn 2018 in Österreich 271.700 Menschen, deren Eltern in der Türkei geboren wurden. Davon entfallen 157.000 auf die Gastarbeiter der ersten Generation und 114.700 auf deren in Österreich lebende Nachkommen.

Heimat oder nur Wohnort?

Gefragt nach ihrer Verbundenheit mit Österreich, bestreitet laut Integrationsbericht 2017 ein Fünftel, sich hierzulande heimisch zu fühlen. 56,8 Prozent der in Österreich lebenden Türken sehen sich viel mehr der Türkei zugehörig — sprich: dem eigenen Herkunftsland oder der Herkunftsland der Eltern. Ganz anders das Bild bei Menschen mit jugoslawischen Wurzeln: diese sehen zu mehr als zwei Dritteln Österreich als ihre Heimat.

Unzufriedenheit und Frust

Auffällig auch die Unzufriedenheit der in Österreich lebenden Türkischstämmigen: 38 Prozent geben laut dem Integrationsbericht nämlich an, ihre Lebenssituation habe sich im Verlauf der letzten fünf Jahre verschlechtert, nur halb so viele konstatieren dagegen eine Verbesserung der persönlichen Lebensumstände. Wieder anders das Bild bei Zuwanderern aus Ex-Jugoslawien: sie sehen nur zu 14,5 Prozent eine Verschlechterung und zu 38,1 Prozent eine Verbesserung.

Osteuropäer zufriedener

Wie in Deutschland, zeigt auch in Österreich die Umfrage unter türkischen Zuwanderern großen Frust ob angeblicher Benachteiligungen. Knapp die Hälfte der in Österreich lebenden Menschen mit türkischen Wurzeln gibt an, aufgrund ihres Migrationshintergrundes im Alltag immer wieder diskriminiert zu werden. Die befragten Zuwanderer aus Osteuropa geben zu 63 Prozent wieder einen ganz anderen Befund für Österreich ab: Sie fühlen sich in der neuen Heimat nur selten oder nie benachteiligt.