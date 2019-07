In die Ewigkeit geblickt

Von Ingo Rickl aus Salzburg

Gustav Mahler (1860-1911) hat mit seiner letzten vollendeten Symphonie, der „Neunten“ in D-Dur, der Nachwelt sein Vermächtnis hinterlassen, dessen Uraufführung im Wien des Jahres 1912 er nicht mehr miterleben konnte: Seine Todesahnungen hatten sich schneller erfüllt als angenommen.

Ein grandioser Maestro und Musiker in Überform

Der Aufbau des Riesen-Opus ist äußerst unkonventionell. Am Beginn und am Schluss stehen die beiden langsamen Sätze (30 und 25 Minuten), in der Mitte gibt es zweimal 15 Minuten für Ausflüge in schnelleren Pessimismus. Die in Überform befindlichen Wiener Philharmoniker erfüllten dem schwedischen Maestro Herbert Blomstedt am Montag musikalisch wirklich jeden Wunsch. Im Wesentlichen kämpfen Dirigent und Musiker um die Hoffnung, den Tod zu meiden, jedoch vergeblich: Mahler hat offensichtlich, und dies fühlt man bei jedem Ton, Angst, versuchte sich in Zuversicht zu betten, kam jedoch beim Komponieren darauf, dass nur die Hoffnung auf einen friedlichen, auf einen Tod mit Ewigkeitsaussicht, die Lösung all seiner aufkeimenden Probleme ergibt.

Und genau in diese Richtung führten Blomstedt, das neue Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker, und seine Musiker die gespannt lauschenden Besucher im Großen Festspielhaus: Spannung vom ersten bis zum letzten Moment. Blomstedt lässt die Todessehnsucht auch dann durchschimmern, wenn im zweiten Satz ein Ländler Hoffnung verspricht, ehe er brutal durch einen Trauermarsch, offensichtlich ein Leichenbegängnis, verdrängt wird.

Was Blomstedt, der übrigens trotz fortgeschrittenen Alters von 92 Jahren stehend dirigierte, bewundernswert beherrscht, ist die Koordination des großen Orchesterapparates, ohne dass auch nur eine Solostimme verloren geht. Man hat als Hörer das Gefühl, jeder philharmonische Musiker ist Solist par excellence, dem es gegeben ist, sich dem Gesamtklang anzupassen. Das Ergebnis: „Trauergenuss“, wie von Mahler vorgesehen.

Der Schlusssatz wird als Adagio bezeichnet, bedürfte jedoch keiner Tempoangabe. Die Kämpfe der Instrumente ums Überleben benötigen ab nun nur mehr Motivation Richtung Tod. Im vielfachen Pianissimo verklingen die Streicher. Nach dem langen Leiden hält Blomstedt noch schützend seine Hände Richtung Orchester, die Musiker scheinen noch zu spielen, ehe der Maestro den Weg für die stürmischen Ovationen der aus ihrer seelischen Spannung erwachenden Musikfreunde freigibt. Man hat eben eineinhalb Stunden in die Ewigkeit geblickt: Mahler, Blomstedt und den Wiener Philharmonikern ist dieses Ereignis zu danken.