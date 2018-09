In die Pedale, fertig, los!

Radsport: Wels-Express will beim WM-Auftakt in Innsbruck auch Top-Teams ärgern

Mit der Rad-Parade durch Innsbruck und der anschließenden Eröffnungsfeier beginnt am Samstag um 18 Uhr offiziell die Straßenrad-WM.

Am Sonntag werden dann im Mannschaftszeitfahren der Damen (10) und der Herren (14.40/jeweils live ORF Sport +) die ersten Medaillen vergeben. Während die vier Bora-Profis Felix Großschartner, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger durchaus ein gewichtiges Wörtchen um Gold, Silber und Bronze mitreden möchten, verfolgt das Team Felbermayr Wels andere Ziele. „Natürlich wollen wir das beste Continental-Team werden und wenn möglich ein bis zwei World-Tour-Teams hinter uns lassen“, erklärte der Sportliche Leiter Andreas Grossek.

Giftiger Anstieg als großes Kriterium

Im Optimalfall würde das einen Top-10-Platz bedeuten, denn insgesamt nehmen zwölf Mannschaften der höchsten Kategorie die 62,8 km vom Ötztal bis nach Innsbruck in Angriff.

Die Entscheidung um den Sieg wird wohl am fünf Kilometer langen Anstieg von Kematen nach Axams fallen, nach der steilen Abfahrt folgen noch zehn flache Kilometer bis ins Ziel. Auch Grossek zeigt Respekt vor diesem Kriterium. „Da hab ich etwas Bauchweh, da müssen wir mit Hirn drüberfahren“, meinte der Teamchef im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Man wolle in der Abfahrt noch zu fünft sein, so die Wunschvorstellung. Zur Erklärung: Die Zeit am Ende wird nach dem vierten Fahrer gestoppt.

Der Wels-Express mit Riccardo Zoidl, Stephan Rabitsch, Daniel Lehner, Filippo Fortin, Matthias Krizek und Matthias Mangertseder geht jedenfalls in Topform ins Rennen, die Generalprobe beim „King of the Lake“ am Attersee wurde, wie berichtet, in Rekordzeit gewonnen. „Wir haben viel investiert, das Zeitfahren ist in Fleisch und Blut übergegangen“, meinte Grossek optimistisch. Heute Vormittag findet das letzte Training auf der bereits gesperrten Strecke statt.

Dort werden die Welser mit dem Hrinkow Advarics Cycleang Team aus Steyr einen Konkurrenten um den Titel „Bestes ÖRV-Team“ treffen. „Das Ziel ist hoch, aber machbar“, ist der Sportliche Leiter Josef Benetseder zuversichtlich. Er setzt auf Dominik Hrinkow, Andreas Hofer, Andreas Graf, Patrick Bosman, Jonas Rapp und Markus Freiberger.