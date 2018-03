In dieser Liga reißen sich Klubs um Aufstiegsplätze

Anders als im Westen gibt es in der Regionalliga Mitte genug Anwärter

Von Christoph Gaigg

An Aufstiegsanwärtern für die neue zweite Liga mangelt es der Regionalliga Mitte nicht. Umso spannender verspricht das am Freitag beginnende Frühjahr zu werden, sind heuer doch drei Tickets für besagten Aufstieg zu vergeben. Am 15. März endet die Abgabefrist für die Lizenzunterlagen, neben dem Spitzenduo Lafnitz und Steyr werden auch die Sturm Amateure, die LASK Juniors, Austria Klagenfurt und Allerheiligen um einen Platz eine Liga höher kämpfen. Der DSC und Gleisdorf verzichten.

Vorwärts Steyr: Erklärtes Ziel ist der Aufstieg

„Die Liga wird ungleich schwieriger als im Herbst, weil sich sechs, sieben Teams top verstärkt haben“, meinte Neo-St.-Florian-Trainer Gerhard Lindinger. Mitten drin statt nur dabei: der Tabellenzweite Vorwärts Steyr, der mit Mario Petter (Stadl-Paura) und Mario Noggler (Bad Gleichenberg) nachgebessert hat. Der Aufstieg ist das erklärte Ziel. „Wir haben die Mannschaft darauf vorbereitet, dass mehr Druck und eine gestiegene Erwartungshaltung auf sie zukommen wird“, erklärte Trainer Gerald Scheiblehner, der in Sachen Lizenzunterlagen von einer „Riesen-Herausforderung“ sprach. Der Reform will er eine Chance geben, aber „die zweite Liga wurde viel zu spät geplant.“

„Das ist eine Farce“

Die LASK Juniors unternehmen ebenfalls einen Angriff nach oben. „Wenn wir es schaffen, werden wir es nicht verhindern. Ob es gelingt, bleibt dahingestellt“, sagte Trainer Ronald Brunmayr, der ob der engen Kadersituation von einer schwierigen Ausgangssituation sprach. Die neue Liga sieht er kritisch, nachdem aus der Westliga niemand aufsteigen wird: „Es ist eine Farce, wenn man die 16 Vereine gar nicht zusammenbringt.“