In dieser Urlaubssaison droht totales Flugchaos

Lufthansa kündigt Leasing-Vertrag mit Laudamotion – Am 25. Juli Betriebsversammlungen bei der AUA – In Spanien rüstet man für Streiks

Mitten in der Sommer-Urlaubssaison drohen in der seit Jahren fragilen Luftfahrtbranche wieder Turbulenzen und Flugausfälle. Einerseits kündigte die Arbeitnehmervertretung bei den Austrian Airlines (AUA) im Streit um einen neuen Kollektivvertrag für den 25. Juli Betrieb eine Betriebsversammlung an, andererseits scheint der Streit zwischen Ryanair und der Lufthansa komplett zu eskalieren. Der irische Billigflieger sieht sogar die Zukunft der Laudamotion in Gefahr.

Lufthansa kündigt Vertrag

Der Hintergrund: Lufthansa hat die Verträge für neun Flugzeuge, die sie derzeit an Laudamotion vermietet hat gekündigt weil die Airline zum wiederholten Male nicht wie vereinbart nachgekommen sei, argumentiert die Kranich-Airline. Das entspricht fast der Hälfte der Flotte des österreichischen Ferienfliegers, der im Frühjahr die Nachfolge der früheren Air-Berlin-Tochter Niki angetreten hatte.

Das könnte weitreichende Konsequenzen haben: Nur durch die Anmietung (Wet-Leasing) von zehn Boeing-737-Flugzeugen von Ryanair sei Laudamotion in der Lage, eine Flotte von 19 Flugzeugen im Sommer 2018 zu bedienen, warnte Ryanair gestern. Zuvor hatte die EU-Kommission zugestimmt, dass der irische Billigflieger drei Viertel der Anteile an Laudamotion übernimmt.

„Laudamotion bedroht“

Die Vorgehensweise der Lufthansa löste bei Ryanair Unverständnis aus. Die österreichische Tochter werde vom Vorgehen der Lufthansa bedroht und destabilisiert, so die Airline in einer ersten Reaktion. Doch vorerst bleiben die Maschinen noch bei Laudamotion. Denn über die Kündigung der Leasingverträge ist an einem Gericht in London mittlerweile ein Verfahren anhängig. So lange dies nicht geklärt sei, blieben die Flugzeuge bei Laudamotion, erklärte ein Lufthansa-Sprecher. Ein Verhandlungstermin ist für den 20. Juli angesetzt.

Wohl Ausfälle bei der AUA

Doch nicht nur durch diese Zankerei drohen viele Urlaubsflieger am Boden zu bleiben. Für den 25. Juli – Mittwoch übernächster Woche – hat die Arbeitnehmervertretung bei der AUA eine Betriebsversammlung angesetzt. Beginn ist um 10:30 Uhr, sie dürfte mehrere Stunden lang dauern. In dieser Zeit dürften wieder Flüge gestrichen werden, mehrstündige Verzögerungen sind vorprogrammiert.

Und auch an Spaniens Flughäfen müssen die Urlauber mitten in der Ferienzeit mit Streiks rechnen. Die größte Gewerkschaft des Landes rief mehr als 60.000 Gepäckabfertiger und andere Airport-Mitarbeiter an allen spanischen Flughäfen dazu auf, Anfang August ihre Arbeit niederzulegen.