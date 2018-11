„In drei harten Jahre einiges für Wels bewegt“

Nach der Wahl 2015 gab es einen politischen Wechsel in Wels: Andreas Rabl (FPÖ) übernahm den Bürgermeistersessel von der SPÖ und bildete mit der ÖVP eine Koalition. Am Montag zogen Rabl und sein ÖVP-Partner LAbg. Peter Csar eine durchaus positive Halbzeitbilanz. „Es waren drei harte Jahre mit viel Arbeit, aber gemeinsam haben wir einiges für Wels bewegt und auch umgesetzt“, so Csar. Und Rabl – er wurde vor einer Woche in Straßburg sogar zum Vizepräsidenten im Kongress der Gemeinden und Regionen ernannt – betonte, dass „wir die Stadtfinanzen in Ordnung gebracht haben und in der Infrastruktur etwas bewegt haben“. Beide hoben die eine Million Euro teure Komplettsanierung des Stadtplatzes ebenso hervor, wie das neue ÖBB-Parkdeck oder den Baubeschluss fürs neue Amtsgebäude. Im Bereich Bildung seien zusätzliche Kinderbetreuungsplätze, die Sprachförderung für Kinder ab drei Jahren — wofür zusätzlich 40 Pädagogen im Einsatz sind — oder die Anschaffung des neuen Bücherbusses wichtig. Das neue Jugendbüro Noitzmühle und Änderungen beim Welser Volksfest sind ebenfalls auf der Habenseite. Für die zweite Hälfte der Legislaturperiode haben sich Rabl und Csar den Ausbau der Kinderbetreuung in der Pernau vorgenommen, wofür 4,7 Mio. Euro verplant sind. Weitere Projekte sind der Ausbau des Radwegenetzes, die neue Polizeischule sowie ein Masterplan für die Grünflächen.

„Das wir uns darauf geeinigt haben, keine neuen Schulden zu machen und nötige Investitionen aus dem Überschuss zu finanzieren, hat sich bereits bezahlt gemacht“, sind sich Rabl und Csar einig. Darüber hinaus konnten die Schulden der Stadt Wels um 41 Prozent auf 2,8 Mio. Euro reduziert werden. Dennoch sollen auch in den kommenden Jahren trotz strikter Budgetdisziplin jeweils 13 bis 15 Mio. Euro jährlich für wichtige Umsetzungen zur Verfügung stehen.

–he–