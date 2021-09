In einer Woche werden Polit-Karten neu gemischt

Am 26. September sind exakt 1.093.836 Wahlberechtigte aufgerufen, den neuen Landtag zuwählen. Bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen sind inklusive Drittstaatsangehöriger 1.184.333 Menschen wahlberechtigt.

Um die 56 zu vergebenden Landtagssitze rittern diesmal nicht weniger als elf Parteien. Neben den bereits im Landtag vertretenen Parteien OÖVP — sie stellt seit 1945 den Landeshauptmann, Thomas Stelzer ist der fünfte schwarze Landeschef —, FPÖ, SPÖ und Grünen kämpfen die Neos, die KPÖ, die CPÖ (Christliche Partei Österreichs), Bestes Österreich, die Impfskeptiker „Menschen Freiheit Grundrechte Oberösterreich“, die Unabhängige Bürgerbewegung (UBB) sowie Referendum um Stimmen für den Einzug ins Landesparlament.

Klar definierte Wahlziele

Die Wahlziele der bisherigen Landtagsparteien sind eindeutig definiert: Die OÖVP will klar wieder Erster werden, ihr bisheriger Koalitionspartner FPÖ Platz zwei halten, den freilich auch die SPÖ zurückgewinnen will. Sowohl Blau als auch Rot streben eine Koalition mit der Volkspartei — was auch die Grünen wollen, weil sie der schwarz-blauen Zusammenarbeit ein Ende setzen wollen. Während die SPÖ auch einen zweiten Landesratssessel in der neunköpfigen Landesregierung erreichen will, wird sich die FPÖ von einem ihrer bisher drei Regierungssitze verabschieden müssen — jedenfalls beim genannten Wahlziel, über 20 Prozent zu bleiben.



Die Neos nehmen einen zweiten Anlauf für den Landtagseinzug, den sie 2015 mit 3,5 Prozent verpassten. Spitzenkandidat Felix Eypeltauer wirbt damit, dass die Pinken als „einzige Partei“ eine unabhängige und frei Oppositionskraft seien. Derzeit sind aufgrund ihrer Stimmanteile auch SPÖ und Grüne in der Proporzregierung vertreten.

Für den 54-jährigen Thomas Stelzer, der vor vier Jahren auf Josef Pühringer folgte, ist es die erste Wahl als OÖVP-Spitzenkandidat. In der Spitzenpolitik ist Stelzer seit rund 30 Jahren, er war unter anderem JVP-Landesobmann, Linzer Gemeinderat, OÖVP-Klubobmann und ab 2015 LH-Stellvertreter. Der studierte Jurist und zweifache Vater lebt mit seiner Familie in Wolfern (Bezirk Steyr-Land).

Bereits seine zweite Spitzenkandidatur erlebt FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner. Der 42-Jährige ist seit 2010 blauer Landesparteiobmann, ehe er 2009 Landesrat wurde, war Haimbuchner ab 2006 Nationalratsabgeordneter. Der nunmehrige Landeshauptmannstellvertreter ist seit 2003 auch Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Steinhaus, wie LH Stelzer ist der verheiratete Vater eines Sohnes Jurist.

Birgit Gerstorfer, erste Frau an der Spitze der SPÖ Oberösterreich, kam als Quereinsteigerin in die Politik. Die damalige AMS-Landesgeschäftsführerin übernahm 2016 die in ziemliche Turbulenzen geratene Landes-SPÖ, die Landesrätin ist zweifache Mutter. In ihrer Heimatgemeinde Alkoven war die 57-Jährige von 1997 bis 2000 Gemeinderätin.

Wie LH Stelzer und LR Gerstorfer tritt auch Grünen-Chef Stefan Kaineder erstmals als Spitzenkandidat seiner Partei an. Der 36-Jährige ist seit 2019 Landessprecher der Grünen, 2020 beerbte er den zum Gesundheitsminister aufgestiegenen Rudolf Anschober als Landesrat. Der Theologie-Bachelor ist dreifacher Vater, er lebt mit seiner Familie in Dietach bei Steyr.