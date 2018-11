In Freistadt „blitzte“ es binnen zwei Wochen gleich 700-mal

Von Heinz Wernitznig

FREISTADT – Um die Verkehrssicherheit im Stadtgebiet zu erhöhen, investierte die Stadtgemeinde Freistadt im Herbst rund 100.000 Euro in die Anschaffung von fünf fixen Radargeräten, die an „sensiblen“ Stellen situiert wurden. Deshalb gab es für die Autofahrer im September auch einen Eingewöhnungsmonat, „scharf“ gestellt sind die Geräte von der Polizei erst seit 1. Oktober – allerdings abwechselnd an nur einem Standort.

bezahlte Anzeige

Allein in den ersten beiden Wochen haben die Geräte ganze Arbeit geleistet – rund 700-mal hat es laut der Bezirkshauptmannschaft Freistadt im Bereich der Leonfeldner Straße „geblitzt“. Überrascht von der hohen Zahl an ertappten Temposündern zeigt sich im Gespräch mit dem VOLKSBLATT der zuständige Abteilungsleiter Bernhard Klein.

Strafgeld geht nur zum Teil an die Gemeinde

„Wir haben noch keine Auswertung, wie viele ausländische Autofahrer betroffen sind. Offensichtlich spielt an diesem Standort der Durchzugsverkehr von und nach Bad Leonfelden eine Rolle“, so Klein. Er gehe aber davon aus, dass die angestrebte Präventionswirkung steige und sich die Lenker an die Tempolimits halten werden, wenn die ersten Strafen zugestellt werden. Genaueres werde man erst nach einem halben Jahr sagen können.

Die Einnahmen aus den verhängten Verkehrsstrafen – die genaue Summe steht noch nicht fest – kommen überwiegend der Kommune zugute, wenn sich die Radargeräte auf einer Gemeindestraße befinden, was im Falle von Freistadt drei Mal (Leonfeldner Straße, Sonnberg- straße und Bahnhofstraße) der Fall ist. Die anderen beiden Messstellen befinden sich an einer Bundesstraße (B38 in Eglsee, B125 bei Möbelhaus Manzenreiter). Zwei der Radarboxen befinden sich übrigens in einer 30er-Zone, in denen wie berichtet seit Herbst ab Tempo 39 geblitzt wird.