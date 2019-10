In Hartberg trotzte der LASK allen Widrigkeiten

„Es war kein einfaches Spiel, aber ich denke, dass der Sieg hochverdient ist“, bilanzierte „Wir hätten fünf bis sechs Tore machen können, aber wir lassen uns auch durch Negativerlebnisse nicht unterkriegen“, bilanzierte Peter Michorl im Sky-Interview. Und an Negativerlebnisse gab es einige.

Chancenverwertung

Die Athletiker drückten von Anfang an aufs Tempo und erarbeiteten sich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Das Torschussverhältnis lautete unterm Strich 24:5 für die Oberösterreicher. Doch wie schon am Donnerstag in Lissabon ließen Thomas Goiginger (8., 9., 34.) und Co. viele Einschussmöglichkeiten aus.

Verschossener Elfer

Der Höhepunkt dieser Misere war ein verschossener Elfer von Goiginger (14.), der (nach Foul von Lienhart an Raguz) gar nicht so schlecht geschossen war, bei dem Torhüter Swete allerdings auch wirklich stark parierte.

Rückstand

Mit dem zweiten Torschuss gingen die Hartberger gegen den Spielverlauf in Führung, Ostrak vollendete (52.) nach Querpass von Klem. Allerdings war im Aufbau der Chance ein nicht geahndetes Foul von Nimaga im Spiel.

Schiedsrichterentscheidungen

Wie überhaupt der LASK mit einigen Aktionen von Referee Altmann nicht einverstanden war. Vor allem Nimaga hätte aufgrund von wiederholtem Foulspiel schon vor der Pause vom Platz fliegen müssen. „Die Nummer 42 hatte wie eine Katze sieben Leben in diesem Spiel“, bemerkte LASK-Trainer Valerien Ismael nach Schlusspfiff.

Müdigkeit

Das Programm der Linzer war dicht, erst am Donnerstag absolvierten sie ein kräfteraubendes Spiel bei Sporting.

Trotz allem konnte die Elf von Ismael, der mit Tetteh und Klauss zwei frische Kräfte brachte, nach dem unglücklichen Rückstand rasch zurückschlagen. Erst traf Reinhold Ranftl nach einer Flanke von Tetteh (65.), dann war Peter Michorl nach einer Fehlerkette in Hartbergs Defensive zur Stelle. Für beide Mittelfeldspieler der erste Saisontreffer.

Ismael: „Unglaubliche Mentalität gezeigt“

Die Stürmer gingen hingegen leer aus, auch weil Raguz und Sabitzer lediglich aus knapper Abseitsposition trafen und Klauss mit seinem Schuss nur die Außenstange streichelte (91.).

Egal, nach zehn Runden stehen 23 Punkte zu Buche. So viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. „Kompliment für die unglaubliche Mentalität, die die Mannschaft wieder gezeigt hat“, freute sich Valerien Ismael im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

„Die Jungs haben alles, was noch im Tank war rausgehauen. Es freut mich, dass wir uns belohnt haben“, so der 44-Jährige.