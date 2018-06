In Hitzeschlacht ist kühler Kopf gefragt

Die Durchschnittstemperatur in Islands Hauptstadt Reykjavik liegt im Juni bei kühlen zehn Grad. Beim ersten WM-Auftritt, dem 1:1 gegen Argentinien, mussten die Nordmänner in Moskau bei 22 Grad bestehen. Im zweiten Match am Freitag (17) gegen Nigeria erwartet die Wikinger nun eine ganz besondere Herausforderung: Bei prognostizierten Temperaturen um die 32 Grad in Wolgograd, wo es beim bisher einzigen Match Tunesien — England (1:2) zudem eine Mückenplage gegeben hatte, müssen die Isländer kühlen Kopf bewahren. „Natürlich haben wir darüber gesprochen“, sagte Co-Trainer Helgi Kolvidsson, einst Trainer bei der SV Ried. „Wir bereiten uns so gut wie möglich darauf vor, unter anderem mit Vitaminen. Aber es wird für beide Teams gleich sein.“ Wenngleich die Nigerianer (Juni-Durchschnittstemperatur in der Hauptstadt Abuja: 25,1 Grad) die Verhältnisse wohl mehr schätzen.

Hallgrimsson: „Wir erwarten, zu gewinnen“

Letztlich sollte das Wetter aber nur eine Randerscheinung sein, die ohnehin nicht zu beeinflussen ist. Viel wichtiger ist, was sportlich am Spiel steht: Island kann sich mit einem Sieg eine optimale Ausgangslage verschaffen, um am Dienstag im Gruppen-Finale gegen Kroatien das nächste Wunder namens WM-Achtelfinale zu realisieren. „Wir erwarten, zu gewinnen“, zeigte sich Teamchef Heimir Hallgrimsson zuversichtlich. Er muss allerdings auf Stürmer Johann Berg Gudmundsson (muskuläre Probleme) verzichten.

Nigeria kämpft gegen afrikanische Negativserie

Die Nigerianer kämpfen nach dem 0:2 gegen Kroatien gegen das vorzeitige Aus, bei einer Niederlage wäre dieses besiegelt. Mit Ägypten und Marokko sind bereits zwei der vier weiteren afrikanischen Nationen nach dem zweiten Spieltag ausgeschieden. „Wir wissen, dass wir einen Sieg brauchen, um im Turnier zu bleiben. Wir werden alles dafür tun“, versprach Kapitän John Obi Mikel. Laut Stürmer Oldion Ighalo soll das Heil in der Offensive gesucht werden: „Wir werden angreifen und Chancen kreieren, denn nur so kannst du Tore schießen. Es wird ein anderes Match als jenes gegen Kroatien.“