In Leonding ruhen die Grafikkarten

Von Christoph Steiner

Auch in Linz wird nicht mehr geschürft: War man vor einigen Monaten noch stolz darauf, in Leonding eine der größten Mininig-Farmen in Europa zu betreiben, so wurde mittlerweile auch beim oberösterreichischen Start-up Bittex das Schürfen von Krypto-Währungen eingestellt. Auf der Anlage nahe dem Uno Shopping arbeiten die 14.400 Grafikkarten nicht mehr, das Erzeugen der digitalen Währungen „Ethereum“ ist mittlerweile einfach zu unrentabel. „Wir stehen auf Standby“, bestätigt Geschäftsführer Rudolf Engelsberger im VOLKSBLATT-Gespräch.

Das Tief nach dem Hype

Es war ein Boom, der seinesgleichen sucht, der in der zweiten Jahreshälfte 2017 vonstatten ging. Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, schossen teilweise um 1000 Prozent und mehr in die Höhe. In der Bevölkerung machte sich ein trügerisches Anlegerbewusstsein stark, wie es zuletzt wohl nur die T-Aktie gegen Ende des letzten Jahrtausends in Deutschland zu erzeugen gewusst hatte.

Doch es folgte die Ernüchterung: In nur knapp einem Jahr hat sich die Kryptowährung Bitcoin von fast 20.000 auf bis zu 3000 Euro geschrumpft, ähnliche Kursverfälle erlitten alle führenden digitalen Währungen.

Minen als Partizipation

Wer nicht nur durch den Handel mit den neuen Zukunftswährungen verdienen wollte, der erzeugte sie selber. Das „Minen“ – das schürfen der Währungen via Grafikkarten war zur Hoch-Zeit ein blühendes Geschäft. Auch in Linz wurde fleißig an der digitalen Revolution gebastelt. Die Firma Bittex errichtete in Leonding unweit der Uno Shopping eine Anlage, die als eine der größten in Europa gilt. 14.4000 Grafikkarten arbeiteten an der Erschaffung der Krypto-Währung Ethereum, die zu einer der Zukunftshoffnungen nach Bitcoin zählt(e). Die Resonanz war großartig: Rund fünf Millionen Euro flossen über Crowd-Investing in das Unternehmen. Mit der Vertriebsfirma Apollon wurden weitere Kunden gefunden.

Der momentane Stillstand

Nun steht bei der oberösterreichischen Firma so ziemlich alles auf dem Prüfstand. Von zu Spitzenzeiten 26 sind noch sechs Mitarbeiter übrig. Auch an der Spitze wurde zu Jahresbeginn gewechselt. Der bisherige strategische Manager Rudolf Engelsberger rückte als Geschäftsführer zu Simon Ehrenmüller ins erste Glied, der bisherige Geschäftsführer Daniel Hattmannsdorfer schied aus.

Daneben wird an Zukunftsstrategien gebastelt. „Wir klären ab, ob es alternative Standorte für das Mining gibt, auch außerhalb Europas“, so Engelsberger. Grund sind die Stromkosten, die bei aktuellen Kursen nicht hereingebracht werden können. Von einem rentablen Kurs ist man weit entfernt, das könnte auf lange Sicht auch zum Problem für das Unternehmen werden, gibt man sich bei Bittex keinen Illusionen hin. Für die Kunden sei es derzeit ein Nullsummenspiel, sie hätten nach der Startinvestition derzeit weder Kosten noch Rendite, erklärt Engelsberger.

Die Exit-Suche

An das Grundkonzept glaubt das neue Führungsmitglied weiterhin. „Es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, generell in der Branche keine Perspektive zu sehen. Ganz im Gegenteil. Die Blockchain-Technologie wird unsere Zukunft extrem nachhaltig beeinflussen“, so Engelsberger. „Verifizierungsdienstleistungen, da gehört das Mining dazu, sind zukunftsträchtig. Aber es wird sich jetzt noch die Spreu vom Weizen trennen und es wird einen Lernprozess geben. Es braucht realistischere Verhältnisse in der Branche“, hofft er auf eine positive Konsolidation.

Mit Gegenwind kann er Leben. „Wir kämpfen um die beste Ausgangslage, wollen den Kunden die bestmögliche Perspektive bieten“, betont er. Man denke bei Bittex nicht daran, sich zurückziehen. Man suche nach neuen Wegen, um nachhaltig erfolgreich zu werden, sieht Engelsberger das Unternehmen keineswegs am Ende.