In letzter Minute Platz zwei verloren

Von Tobias Hörtenhuber

Bei Anbruch der letzten Spielminute des EBEL-Grunddurchgangs führten die Black Wings in Innsbruck 2:1, Platz zwei und damit vier Bonuspunkte für die Pick Round (ab Freitag) schienen abgesichert. 20 Sekunden später trafen die Hausherren aber zum Ausgleich und gewannen das Spiel nach einer torlosen, aber packenden Verlängerung im Penaltyschießen. Salzburg schummelte sich durch ein 2:1 in Fehervar noch an den Linzern vorbei. Diese nehmen nach 44 Runden somit nur zwei Bonuspunkte mit. „Wir haben zu passiv gespielt in den letzten Minuten, es war unser Fehler“, meinte ein enttäuschter Fabio Hofer im Sky-Interview. „Es war ein super Spiel, so ist das Leben“, ergänzte sein Trainer Troy Ward, der sich trotzdem auf den Beginn der heißen Phase der Saison freut, „the real world“, wie es der US-Amerikaner nannte.

Linzer Pick-Round-Spielplan:

02. Februar: BWL – KAC

04. Februar: Zagreb – BWL (Freiluftspiel)

08. Februar: Salzburg – BWL

10. Februar: BWL – Vienna

21. Februar: Innsbruck – BWL

23. Februar: BWL – Innsbruck

25. Februar: Vienna – BWL

27. Februar: BWL – Salzburg

02. März: KAC – BWL

04. März: BWL – Zagreb