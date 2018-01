In Linz beginnt die Zukunft der Mode

„Die Region Linz ist bekannt für genau jene Technologien, welche bei der Mode der Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden: Mechatronik, Automatisierung, Digitalisierung, additive Produktionsverfahren oder Faser- und Materialtechnologie.“ Die Studenten von Christiane Luible-Bär, Leiterin der Abteilung Fashion & Technology der Linzer Kunstuniversität, entwickeln seit 2015 im Bacherlorstudium zukunftsweisende Konzepte für Mode in der Tabakfabrik. Das Studium sei ein großer Erfolg geworden, betont der Rektor der Kunstuni, Reinhard Kannonier: „Darauf aufbauend wird das nachfolgende Masterstudium ab Oktober 2018 noch internationaler, forschungsorientierter und kooperationsintensiver gestaltet werden.“

Das in Europa einzigartige Fach Fashion and Technology studieren derzeit rund 50 Nachwuchs-Designer in Linz. Dem wachsenden Interesse entsprechend, wurde die Fläche in der Tabakfabrik auf insgesamt 2000 m² für den Lehrbetrieb erweitert.

Neben traditionellen handwerklichen Techniken arbeiten die Studierenden auch mit den neuesten Entwicklungen aus dem Hightech-Bereich wie etwa Bionik oder Robotik.

mmo