In Linz-Wegscheid entsteht Stadtteil für Menschen mit Beeinträchtigung

Miteinander wohnen, leben und arbeiten – das ist das Ziel des ersten inklusiven Stadtteils in Linz-Wegscheid.

Die Lawog errichtet hier 217 Wohneinheiten, von denen 18 Plätze für Menschen mit Beeinträchtigungen reserviert sind und von der Lebenshilfe OÖ betreut werden. Weitere 32 Wohnplätze kommen Personen mit einer psychiatrischen Diagnose und Plegebedarf zugute, womit ab Anfang 2023 jede fünfte Wohneinheit von Oberösterreichern mit Beeinträchtigungen bewohnt wird.

Erstmals betreut die Lebenshilfe auch zwei „Trainingswohneinheiten“. Menschen mit Beeinträchtigungen lernen darin, die Wohn-, Alltags- und Freizeitgestaltung selbstständig in die Hand zu nehmen. Anschließend sollen sie in feste Wohnplätze im Stadtteil einziehen.

Als weitere Besonderheit sucht das Land OÖ gemeinsam mit den Partnern private Firmen, Vereine und Organisationen in unmittelbarer Nähe, die Menschen mit Beeinträchtigungen beschäftigen sollen – etwa Grünraumpflege, für Hausverwaltertätigkeiten, bei einem Nahversorger oder bei Lebensmittelzustellungen.Die Bewohner werden zudem in der Linzer Werkstätte der Lebenshilfe arbeiten.

Beeinträchtigte in die Mitte der Gesellschaft

„Menschen mit Beeinträchtigung gehören in die Mitte unserer Gesellschaft und haben auch das Recht, von ihr unterstützt zu werden. In dieser Legislaturperiode werden mit dem Oberösterreich-Plan 600 zusätzliche Wohnplätze für Personen mit Beeinträchtigungen geschaffen“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Mittwoch anlässlich der Baustellenbesichtigung.

Bis zum Jahr 2025 sind dafür Mittel von 80 Mio. Euro vorgesehen, ergänzte LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ), wobei die aktuelle Situation angesichts der Preisexplosion in der Bauwirtschaft herausfordernd sei.

Von einem „Tag der Freude“ sprach Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Oberösterreich habe mit diesem Projekt in Linz-Wegscheid, in dessen Mittelpunkt das einzigartige Miteinander mit Menschen mit Beeinträchtigungen stehe, eine Vorreiterrolle in diesem Bereich inne. Schon im Zeitraum 2017 bis 2021 wurden in Oberösterreich 400 Wohnplätze für beeinträchtigte Personen geschaffen.