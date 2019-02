In Oberösterreich jede Woche neun Verkehrsunfälle mit Kindern

LINZ — In den vergangenen drei Jahren kam es in Oberösterreich im Schnitt jede Woche zu acht Verkehrsunfällen, bei denen Kinder verletzt wurden, macht der VCÖ aufmerksam. „Unser Verkehrssystem nimmt auf Kinder viel zu wenig Rücksicht. Und das spiegelt sich leider auch in der Unfallstatistik wieder“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest. Besonders besorgniserregend sei dabei, dass die Zahl der Kinderunfälle anstatt zu sinken in den vergangenen zwei Jahren gestiegen ist: Im 1. Halbjahr 2018 (für das 2. Halbjahr liegen noch keine Daten vor) kam es in Oberösterreich zu 234 Verkehrsunfällen, bei denen Kinder verletzt wurden, um 8,3 Prozent mehr als im 1. Halbjahr 2017. Der VCÖ weist darauf hin, dass auch im Gesamtjahr 2017 die Zahl der Kinderunfälle mit 437 um zehn höher war als im Jahr 2016.

Seit 2012 starben zehn Kinder im Verkehr

Wie sehr verstärkte Maßnahmen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr nötig sind, zeigt die traurige Opferbilanz der Kinderunfälle in Oberösterreich: Im Zeitraum 2012 bis inklusive 1. Halbjahr 2018 wurden bei 3023 Verkehrsunfällen 3330 Kinder verletzt, zehn kamen ums Leben. Am häufigsten verunglücken Kinder als Pkw-Insassen.

Jedes vierte Kind, das Opfer eines Verkehrsunfalls wurde, war zu Fuß unterwegs und jedes fünfte mit dem Fahrrad. Probleme bereiten im Ortsgebiet unter anderem zu hohes Tempo des Kfz-Verkehrs selbst in Wohngebieten, zu schmale Gehwege, unübersichtliche Kreuzungen und fehlende Radverbindungen. In den Regionen fehlen häufig sichere Geh- und Radverbindungen von einer Siedlung zum nächsten Ortsgebiet. Noch immer sind nicht alle Bus-Haltestellen entlang von Freilandstraßen über einen Gehweg erreichbar.