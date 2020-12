In Österreich bisher 4.002 Tote wegen Corona

In Österreich geht die Zahl der innerhalb von 24 Stunden neu mit Corona Infizierten tendenziell weiter zurück. Zwar wurden am Dienstag mit 2.377 Fällen mehr Infizierte gemeldet als am Montag, der Trend zeigt aber weiter nach unten. Die täglichen Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium zeigen aber auch, dass die Todesfälle mit 4.002 die nächste Tausendermarke übersprungen haben. 3.917 Corona-Patienten befinden sich in Spitalsbehandlung, davon 609 auf Intensivstationen.

Bisher gab es in Österreich 308.070 positive Testergebnisse. 262.314 sind wieder genesen. Damit sind mit Stand Dienstag 41.754 Personen diesen Angaben zufolge noch aktive Fälle.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern: Oberösterreich 456, Wien 362, Steiermark 361, Niederösterreich 304, Tirol 263, Kärnten 259, Salzburg 241, Vorarlberg 75, Burgenland 56.