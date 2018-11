In oö. Bezirken steigt Zahl der Autos stärker als die Einwohnerzahl

LINZ — Außerhalb von Linz nimmt die Zahl der Autos deutlich stärker zu als die Einwohnerzahl, darauf macht der VCÖ aufmerksam. In Linz ist in Oberösterreich die Zahl der Autos pro 1000 Einwohner am niedrigsten, im Bezirk Eferding am höchsten.

Eine aktuelle Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, dass nur in Linz (504 nach 507 im Jahr 2010), Steyr (566 nach 520) und Wels (588 nach 550) der Pkw-Motorisierungsgrad unter 600 pro 1000 Einwohner liegt.

Die meisten Autos im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es im Bezirk Eferding mit 671 Pkw pro 1000 Einwohner, im Jahr 2010 waren es mit 615 deutlich weniger. Sehr hoch ist die Anzahl der Autos auch in den Bezirken Rohrbach (667 nach 596), Grieskirchen (663 nach 609), Ried (661 nach 607) und Wels-Land (661 nach 609).

Zersiedelung muss gestoppt werden

„Diese Entwicklung verteuert die Mobilität der Haushalte, erhöht die Staugefahr und erschwert das Erreichen der Klimaziele“, sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer. Der VCÖ betont, dass durch die Stärkung der Ortskerne und einem Stopp der Zersiedelung die Abhängigkeit vom Auto verringert werden kann. Zudem sei das Mobilitätsangebot für die Bevölkerung durch Gemeinde-Carsharing, Ausbau des Öffentlichen Verkehrs und der Radinfrastruktur zu verbessern.

Carsharing hat in Regionen Potenzial

Großes Potenzial hat laut dem Verkehrsclub das Carsharing in den Regionen, wie beispielsweise das Projekt „Mühl-Ferdl“ zeige. Gemeinden können kommunales Carsharing anbieten, bei Wohnhausanlagen kann ein gemeinsam nutzbarer Fahrzeugpool – von E-Autos über Elektro-Fahrräder und auch Transportfahrrädern – den Haushalten zumindest ein Zweitauto ersparen.