In OÖ leben Fußgänger am gefährlichsten

LINZ — 15 Fußgänger kamen im Vorjahr bei Verkehrsunfällen in Oberösterreich ums Leben, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Das gab am Dienstag der VCÖ bekannt. Zwei Drittel der tödlichen Fußgängerunfälle passierten im Ortsgebiet. Jedes dritte Todesopfer war älter als 70 Jahre. Der VCÖ fordert daher verstärkte Maßnahmen für eine seniorengerechte und fußgängerfreundliche Verkehrsplanung im Ortsgebiet mit Verkehrsberuhigung und ausreichend Gehwegen.

Auch in den Jahren 2016 und 2015 wies Oberösterreich mit 16 bzw. 19 die meisten tödlichen Fußgängerunfälle auf.

83-Jährige auf Schutzweg niedergefahren

In den meisten Fällen trugen die Pkw-Lenker die Schuld an den Unfällen. Die Ursachen dafür waren Vorrangverletzung, Unachtsamkeit und einmal Alkohol am Steuer. Eine 83-jährige Frau wurde sogar am Schutzweg niedergefahren und tödlich verletzt. „Die Zahl der älteren Menschen wird in den kommenden Jahren stark steigen. Umso wichtiger ist es, dass der Verkehr im Ortsgebiet seniorengerecht wird“, spricht sich VCÖ-Sprecher Gratzer für mehr Verkehrsberuhigung aus.

Auch braucht es ein durchgängiges Netz an ausreichend breiten Gehwegen. Wichtig sind zudem übersichtliche und häufige Straßenübergänge, da Umwege für viele ältere Menschen beschwerlich sind. In den Städten sind bei Fußgängerampeln die Rotphasen zu verkürzen und die Grünphasen zu verlängern. Handlungsbedarf gibt es aber auch außerhalb des Ortsgebiets. So soll man von Siedlungen das nächstgelegene Ortsgebiet sicher auf einen Gehweg zu Fuß erreichen können. Wenn Fußgänger am Rand einer Freilandstraße gehen müssen, ist das gefährlich, insbesondere in der Nacht.