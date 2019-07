In Ottensheim ist (fast) alles bereit für die WM

Von Tobias Hörtenhuber

Noch herrscht idyllische Ruhe im Regattazentrum Ottensheim, ziehen einzelne Ruderer und Kanuten einsam ihre Bahnen — doch schon bald ist damit Schluss. In exakt vier Wochen, mit dem Sonnenuntergang um 20.01 Uhr, beginnt die Eröffnungsfeier „Rhythm on Water“ der Ruder-WM 2019. Rund 2000 Sportler aus 82 Nationen (Rekord) kämpfen von 25. August bis 1. September um Medaillen und Olympiaplätze.

Chinesen als erste Gäste

Als erste Abordnung wird nächsten Sonntag jene aus China in Oberösterreich eintreffen. Stress kommt bei OK-Chef Horst Anselm deswegen keiner auf, schon eher Vorfreude: „Ich blicke dem WM-Start mit einem guten Gefühl entgegen, wir haben alles vorbereitet“, erklärte der 59-Jährige beim VOLKSBLATT-Lokalaugenschein. Was jetzt noch fehlt, seien die mobilen Bauten, wie Tribünen und Zelte. Die letzten Optimierungsmöglichkeiten im 2017 eröffneten, top-modernen Sportzentrum zeigte der Weltcup im vergangenen Jahr auf.

Finanziell abgesichert

Wann die Titelkämpfe für Oberösterreichs Ruder-Präsidenten erfolgreiche sind? „Wenn wir sportlich faire Wettkämpfe erleben, eine lässige Stimmung herrscht und die Österreicher die eine oder andere Medaille gewinnen, zumindest aber zwei Olympia-Quotenplätze erreichen.“ Finanziell sei man auf der sicheren Seite, die Nordtribüne (beim Regattazentrum) ist praktisch ausverkauft, ab dem Semifinale (29. August) steht auch die Südtribüne gegenüber zur Verfügung. Insgesamt haben 6000 Fans Platz. Tickets sind via www.oeticket.com erhältlich.

WM 2024 oder Rückzug?

Der umtriebige Präsident und selbstständige Versicherungsmakler hält aber nichts davon, nach der WM eine ruhige Kugel zu schieben. Anselm will die WM 2024 (nicht olympische Klassen, U23 + Junioren) austragen. Eine Tatsache, an die er eine Verlängerung seiner Amtszeit knüpft. „Bis 1. August verlangt der Weltverband eine Finanzierungsbestätigung von Bund und Land“, erklärte Anselm. 1,2 Millionen Euro müssten jeweils zum 3,6 Mio-Budget beigesteuert werden, der Bund ziert sich noch. „Gibt es keine Zusage, werde ich 2021 nicht mehr kandidieren.“ Dann wird die Masters–WM 2020 das letzte Großereignis in Ottensheim unter Anselms Regie.