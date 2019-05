In Rom riecht es nach Neuwahlen

Italiens Populisten-Koalition in Turbulenzen — Mahnbrief aus Brüssel

Angesichts der wachsenden Spannungen in der Regierungskoalition aus Links- und Rechtspopulisten wird in Italien über vorgezogene Neuwahlen spekuliert. Als Termin seien der 22. oder der 29. September denkbar, berichtete die Tageszeitung La Stampa am Donnerstag. Die gegensätzliche Ausrichtung der Koalitionspartner hatte zuletzt immer wieder für Streit gesorgt.

Vor der Europawahl kam es zwischen rechtpopulistischer Lega und linkspopulistischer Fünf-Sterne-Bewegung zu Spannungen wegen der hohen Staatsschulden, die ohnehin bereits zu einem Streit mit der EU geführt hatten.

Während die Fünf-Sterne-Bewegung bei der Europawahl am vergangenen Sonntag abstürzte, verbuchte die Lega von Vizepremier Matteo Salvini einen Sensationserfolg. Salvini, der damit gute Aussichten auf die Bildung einer Rechtsregierung hätte, weist Neuwahlspekulationen bisher aber von sich.

Fünf-Sterne-Chef und Vizepremier Luigi Di Maio stand auch in seiner Partei massiv unter Druck: Auf der Online-Plattform „Rousseau“ konnten Fünf-Sterne-Aktivisten über Di Maios politisches Schicksal abstimmen – dabei wurde dieser mit mehr als 80 Prozent der Stimmen in seiner Funktion bestätigt.

Für zusätzliche Turbulenzen sorgt ein Mahnschreiben aus Brüssel: Die EU-Kommission fordert von Rom eine Stellungnahme zum ausufernden Budgetdefizit. Lega-Chef Salvini hatte nach der EU-Wahl angekündigt, dass er die strengen EU-Budgetregeln neu verhandeln will. Brüssel könnte schon kommenden Mittwoch ein Defizitverfahren gegen Italien einleiten.