In Russland-Affäre sieht sich Trump „vollständig entlastet“

In der Russland-Affäre sei „Trump vollständig entlastet“. Dies hat US-Präsident Donald Trump auf Twitter über sich selbst in der dritten Person geschrieben. Grund für diese Sicht der Dinge war die Veröffentlichung eines ursprünglich geheimen Memos, die Trump gegen massiven Widerstand von Justizministerium und FBI genehmigt hatte. Darin finden sich Vorwürfe gegen beide Behörden im Zusammenhang mit Ermittlungen zu möglichen Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam zu Russland. In dem Memo geht es darum, auf welche Weise das Justizministerium und das FBI die gerichtliche Genehmigung erhielten, Trumps Wahlkampfberater Carter Page zu überwachen.

Trumps Anwürfe gegen die beiden Behörden sorgen auch bei den Republikanern für Kritik am Präsidenten. Und FBI-Chef Christopher Wray stellte sich in einem Brief hinter seine Mitarbeiter.