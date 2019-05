In Stadl-Paura regiert das Chaos

Die Saison ordentlich zu Ende bringen — das hatte sich Regionalligist ATSV Stadl-Paura nach den Chaoswochen rund um den finanziellen Engpass und Trainer-Doch-Nicht-Rücktritt vorgenommen. Auch daraus wurde nichts, denn einen Tag vor dem 0:5 gegen Gurten (erste Pleite nach sechs Siegen) schlitterte der Klub in neuerliche Turbulenzen und beurlaubte das Trainertrio Markus Waldl, Christoph Brummayer und Simon Winkler.

„Es wurden Vereinbarungen nicht gehalten, die Mannschaft war heiß, es wollten einige nicht spielen“, schilderte Waldl, der selbst erst spät von einer Dienstreise zurückkehrte, danach wieder mal schlichten wollte, die Vorkommnisse am Freitag.

Co-Trainer Brummayer habe laut Waldl der Vereinsführung ausgerichtet, dass die Mannschaft den Vorstand nicht mehr in der Kabine sehen wolle. Obmann Stv. Maximilian Wetschka, der mittlerweile die Zügel im Verein übernommen hat, erklärte dagegen: „Der Co-Trainer hat zu mir gesagt, dass er mir nicht mehr ins Gesicht schauen kann und die Mannschaft mir auch nicht.“

Daraufhin erfolgte die Beurlaubung, die auch Waldl, der ja ab Sommer WSC Hertha coachen wird, zur Kenntnis nahm: „Für mich ist das erledigt. Ich will auch keine Schlammschlacht.“ Nur soviel: „Die Mannschaft ist jetzt richtig, richtig heiß.“

Gegen Gurten saß 1B-Trainer Markus Wetschka auf der Bank, am Montag soll geklärt werden, wer das in den restlichen fünf Partien tut. Am Dienstag (18) geht es gegen Allerheiligen, nach der Verletzung von Goalie Duna ist auch ungewiss, wer im Tor steht, weil Ersatzkeeper Maric zuletzt krank war. Und TW-Trainer Winkler, der heuer schon als Alternative auf der Bank gesessen war, ist ja nicht mehr da. cg