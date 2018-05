In Steyr brennt wieda a Feia

Keine Zeit zum Durchschnaufen finden derzeit die Verantwortlichen bei Traditionsklub Vorwärts Steyr. Vertragsverhandlungen mit den Spielern, Gespräche mit Sponsoren und Partnern, kleine Adaptierungen dort und da, der letzten Freitag fixierte (und ordentlich gefeierte) Aufstieg in die zweite Bundesliga macht eine Menge Arbeit. Dennoch ist bei Steyr kein Frust, sondern viel Euphorie spürbar, es brennt wieder ein ordentliches Feuer bei der Vorwärts.

Einige g’standene Zweitligakicker sollen noch zu den „Roten“ stoßen, allerdings nicht um jeden Preis, verspricht Trainer Gerald Scheiblehner. „Wir müssen am Boden bleiben und finanziell gesund bleiben, werden nur Spieler holen, die zur Mannschaft und nach Steyr passen.“

Knapp mehr als eine Million Euro braucht Vorwärts für die erste Zweitliga-Saison, das muss zu schaffen sein. „Wir haben sehr vorsichtig mit nur 800 Zuschauern pro Heimspiel kalkuliert“, verrät Präsident Reinhard Schlager.

Zumindest am 27. Juni werden deutlich mehr Fans ins Stadion pilgern, da fordert die Scheiblehner-Elf den schottischen Meister Celtic Glasgow. Schon diesen Samstag (Einlass ab 16) sind Spieler, deren Familien, Funktionäre und Freunde des SKV am am Ball, da steigt im Stadion die verdiente Aufstiegsparty.

aha