In Traun war Luftbelastung zu Silvester am stärksten

LINZ/TRAUN — Die alljährliche durch Feuerwerkskörper verursachte Feinstaubbelastung zum Jahreswechsel ist heuer an der Luftgüte-Messstation des Landes OÖ in Traun besonders hoch ausgefallen. Die Messungen erreichten rund um Mitternacht beim sogenannten PM10-Feinstaub einen Spitzenwert von rund 300 Mikrogramm pro Kubikmeter (Stundenmittelwert). Zum Vergleich: Der erlaubte Grenzwert für das Tagesmittel liegt in Österreich bei 50 Mikrogramm. In Linz kletterten die Stundenmittelwerte auf 230 Mikrogramm (Neue Welt), 110 Mikrogramm (Messstation 24er Turm) und 70 (Römerbergtunnel), in Steyr auf 200 Mikrogramm und in Wels auf 120 Mikrogramm. Über die Gründe für die unterschiedlichen Belastungen kann man in der Umweltabteilung des Landes Oberösterreich nur mutmaßen. Neben der Anzahl der abgefeuerten Feuerwerkskörper spielen natürlich auch Faktoren wie Windrichtung oder Luftdruck eine Rolle. In der heurigen Silvesternacht, die besonders klar war, dürften etwas mehr Raketen abgefeuert worden sein, als beispielsweise im Vorjahr, als vielfach dichter Nebel geherrscht hat. Weil heuer noch in der Nacht lebhafter Wind aufgekommen ist, ist die Belastung bereits in den Morgenstunden stark zurückgegangen, so dass der erlaubte Tagesmittelwert an keiner Stelle in Oberösterreich überschritten worden ist.

rö