In USA inhaftiertem Mühlviertler drohen mehrere Jahre Haft

PERG/SARASOTA – Jener 18-Jährige aus dem Bezirk Perg, der wie berichtet im US-Bundesstaat Florida festgenommen wurde, weil er mit einer 15-jährigen Amerikanerin Sex gehabt hat, ist Topthema in amerikanischen Medien. TV-Sender berichten direkt aus dem Gefängnis in Florida. Die Anklageerhebung wegen unzüchtigen Verhaltens mit einer Person unter dem gesetzlichen Schutzalter ist für 14. September geplant, im Falle einer Verurteilung drohen dem Mühlviertler mehrere Jahre Haft.

Bursch ist wohlauf

Der junge Mann ist in den Berichten mit einem orangen Gefängnis-Overall bei einer Anhörung zu sehen. Er wurde entweder bei seiner Festnahme oder im Gefängnis verprügelt, der 18-Jährige hat zwei blaue Augen und eine Schnittwunde unter einem Auge. Laut dem Außenministerium ist er aber wohlauf, die Botschaft habe einen Anwalt mit der rechtlichen Vertretung beauftragt.

Der Mühlviertler hatte die Amerikanerin über einen Online-Chat am Handy kennengelernt. Dann haben die beiden etwa zehn Monate hin- und her geschrieben, so Polizeisprecher Gerado Carillo.

Carillo sagte, dass der Oberösterreicher das Alter der jungen Frau im Internet gesucht hat und sich informiert hat, welche sexuellen Handlungen ab welchem Alter erlaubt seien. Er dachte es sei OK, so der Sprecher gegenüber Fox News. Der 18-Jährige kann gegen 200.000 Dollar Kaution das Gefängnis bis zum Prozess wieder verlassen.