In Wels leuchten die Sterne

„In der letzten Spielsaison vor dem Umbau des Stadttheaters stehen besondere Höhepunkte auf dem Programm. Dass die Veranstaltungen der Stadt Wels den Geschmack treffen, zeigt die steigende Auslastung“, so der Welser Kulturstadtrat Johann Reindl-Schweighofer. Er stellte gestern die Spielpläne der Saison 2018/19 bezüglich Theater, Konzert und Kabarett vor.

Der Trend geht zum Musikalischen

Vorab sei erwähnt, dass man in den Spielstätten der Stadt Wels auf „eine höchst erfreuliche Saison“ zurückblickt, wie es heißt. Es kamen 51 Vorstellungen in der Saison 2017/18 zur Aufführung. Die Auslastung konnte verbessert werden, wobei Luft nach oben ist. Es gab 9850 Besuche. Der Trend gehe zur musikalischen Revue bzw. zum Musiktheater, hieß es.

Und dieser Tatsache wird in der neuen Saison Rechnung getragen. Am Beginn hält das Abonnement Nummer eins in den Minoriten die Produktion „Der Fall Gruber“ (15. 10.) über den Widerstandskämpfer Johann Gruber bereit. Zu einem Publikumsmagneten könnte am 7. 11. im Stadttheater die chinesische Oper „Die Macht der Lotuslaterne“ mit dem Taipei-Li-Yuan Peking Opera Theatre werden, das fernöstliches Flair samt prachtvollen Kostümen, authentischen Instrumenten, akrobatischen Einlagen … nach Wels bringen wird. Weitere musikalische Höhepunkte könnten das Familien-Musical „Die Schneekönigin“ zu Weihnachten, Franz Lehárs „Zarewitsch“ am 21. 1. 2019, die Revue „Don’t stop the music“ (15. 2.) und die Operngala „Es leuchten die Sterne“ am 3. April werden. Nicht minder publikumsträchtig dürfte die Bühnenfassung des Erfolgsfilms „Honig im Kopf“ am 26. 3. sein.

Im Abo Nummer zwei steht wie im Vorjahr ein Mitterer-Stück auf dem Spielplan: „Jägerstätter“ wird am 27. 9. in einer Produktion des Schauspielhauses Salzburg geboten. Am 16. 10. wird das Musical „Elisabeth“ offeriert, danach die Theaterstücke „Geächtet“ von Ayad Akhtar (30. 11.) und „Heilig Abend“ von Daniel Kehlmann (9. 1. 2019). Im kleinen Abo ist wahlweise mit besagten Stücken noch Arthur Millers „Hexenjagd“ (11. 10.) zu erleben.

Für die vielen Konzerte seien Christa Ratzenböck und Martin Achrainer am 21. 9. genannt. Vor den Kammermusikkonzerten in der LMS Wels werden Schüler das „Vorprogramm“ bestreiten. Im Orchester-Abonnement wird etwa zum Auftakt am 18. 9. die Haydn Philharmonie gastieren.

Weitere Infos erhalten Interessierte in der Dienststelle Ver- anstaltungsservice und VHS, Minoritengasse 5, unter Tel. 07242/2357040 sowie E-Mail vas@wels.gv.at und auf www.wels.gv.at im Internet.