In zwei Rohrbacher Gemeinden ist bald nachbarschaftlicher Wahltag

Nach den Fusionen wählen Helfenberg und St. Stefan-Afiesl am 7. April Gemeinderat und Bürgermeister — ÖVP-Mann Mayr ohne Gegenkandidat

Am 7. April, ist im Mühlviertel „nachbarschaftlicher“ Wahltag: Sowohl in Helfenberg als auch in der neuen Nachbargemeinde St. Stefan-Afiesl (Bezirk Rohrbach) werden nach den mit Jahresbeginn vollzogenen Fusionen die Gemeinderäte und die Bürgermeister neu gewählt. Damit firmieren Helfenberg und Ahorn als eine Gemeinde, ebenso zusammengefunden haben St. Stefan und Afiesl.

In einem unterscheiden sich die beiden Urnengänge wesentlich: Während in Helfenberg neben der ÖVP mit Josef Hintenberger (linkes Bild) auch die SPÖ (Franz Holzmann) und die FPÖ (LAbg. Ulrike Wall) einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken. ist Alfred Mayr (rechts) in St. Stefan-Afiesl einziger Anwärter auf den Bürgermeistersessel. Eines wiederum haben die zwei ÖVP-Kandidaten gemeinsam: Beide haben schon Erfahrung als Bürgermeister. Hintenberger war vor der Fusion Ortschef von Ahorn, Mayr lenkte die Geschicke der Gemeinde St. Stefan. Und auch die Devise, unter der Mayr und Hintenberger beziehungsweise die jeweiligen ÖVP-Gemeindeparteien antreten, verbindet sie. „Gemeinsam sind wir Helfenberg“ heißt es zum einen, zum anderen „Miteinander für St. Stefan-Afiesl“.

Apropos gemeinsam und miteinander: Die neue Gemeinde Helfenberg wächst mit der Fusion auf knapp 1500 Einwohner, St. Stefan-Afiesl kratzt fast am Tausender.

Und noch eine Gemeinsamkeit gibt es: In beiden Gemeinden werden jeweils 19 Gemeinderatsmandate vergeben. Unterschiedlich sind hingegen die Wahlzeiten: Das Wahllokal in St. Stefan-Afiesl hat von 8 bis 13 Uhr geöffnet. In Helfenberg gibt es zwei Sprengel: Im Gemeindeamt kann von 7 bis 13 Uhr gewählt werden, im Sprengel 2 (Ahorn) von 7.30 bis 12.30 Uhr.

„Das Ehrenamt hält die Menschen in der Gemeinde“

Karl Lehner (Bild), seit über 30 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv und seit Kurzem Obmann der fusionierten ÖVP-Ortsgruppen St. Stefan und Afiesl, freut sich schon auf den Wahltag.

„Jetzt können dann auch die politischen Gremien tätig werden, nun nimmt die gemeinsame Gestaltung Fahrt auf“, sagt Lehner, um freilich für St. Stefan-Afiesl auch zu konstatieren: Nachdem es „ohnehin schon viele Gemeinsamkeiten gegeben hat, gibt es nun ein vernünftiges Zusammenführen und Zusammenwachsen“ von immerhin 16 Ortschaften. Große Hoffnungen setzt Lehner in die Gemeindefinanierung Neu, diese gebe „der gemeinsamen Gemeinde mehr Gestaltungsmöglichkeiten“.

Das Gestalten wollen der ÖVP-Ortsparteichef und sein neu aufgestelltes Team insbesondere auf die Bereiche Bauland schaffen, Breitbandausbau und Sicherung der Nahversorgung bezogen wissen, wobei Lehner eines ganz besonders betont: Dank der vielen in den Vereinen ehrenamtlich Tätigen gelinge es, die Bevölkerungszahl konstant zu halten. „Die Vereinstätigkeit hält die Menschen in der Gemeinde, das Ehrenamt hat extrem hohe Bedeutung.“

Dass ÖVP-Bürgermeisterkandidat Alfred Mayr konkurrenzlos ist, sieht Lehner als Beweis dafür an, „dass er auch bei den anderen Parteien unbestritten ist“. Als ehemaligem Bürgermeister von St. Stefan steht ihm mit Josef Eisschiel als Vizebürgermeister-Kandidat ein „Afiesler“ zur Seite.