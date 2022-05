Inderin will Enkel und verklagt Sohn und Schwiegertochter

Eine Inderin hat ihren Sohn und ihre Schwiegertochter verklagt, weil diese keine Kinder haben.

Die Klägerin fordert vor dem Gericht in der Stadt Haridwar, dass ihr Sohn und dessen Frau innerhalb eines Jahres ein Kind bekommen oder stattdessen eine Entschädigung von 50 Millionen Rupien (613.000 Euro) zahlen, wie das indische Rechtsportal „Bar and Bench“ am Donnerstag berichtete. Die Frau argumentiert, dass das Paar sie mit ihrer Kinderlosigkeit seelisch foltere.

Die Klägerin rechtfertigte die Klage auch damit, dass sie ihren einzigen Sohn mit viel Liebe erzogen habe – und immer viel Geld ausgegeben habe. Sie hätte ihm etwa eine gute Pilotenausbildung in den USA finanziert oder 500.000 Rupien (6.131 Euro) für Flitterwochen in Thailand gegeben.

Das Paar sei aber in eine andere indische Stadt gezogen und habe die Kommunikation mit der Klägerin und ihrem Ehemann beendet. Als sie das Paar aufgefordert habe, ein Kind zu bekommen, hätten die beiden angegeben, sich getrennt zu haben.

In Indien leben viele verheiratete Paare noch bei den Eltern des Mannes. Viele Familien erwarten, dass die Paare Kinder haben.